Covid o no, l’appuntamento con il Festival di Sanremo è imperdibile per milioni di italiani ogni anno. Vediamo dunque in quanti modi gli italiani potranno assistere alla seconda serata del Festival, sia che vogliano guardarla in diretta, sia che vogliano goderselo il giorno dopo. Ovviamente, il Festival di Sanremo andrà in onda in prima serata sul primo canale Rai, dal 2 al 6 marzo, subito dopo il Primafestival condotto da Giovanna Civitillo, Valeria Graci e Giovanni Vernia.

Festival di Sanremo: appuntamento fisso su Raiuno in prima serata

Chi vorrà vederlo dovrà però prepararsi con thermos di caffè e mente riposata: il Festival è una faccenda lunga, e si sa che se si vogliono vedere i titoli di coda, tocca fare le ore piccole.

Se non si desidera accedere all’atmosfera sanremese da Raiuno, smartphone tablet e pc permettono comunque di vedere il Festival attraverso la piattaforma streaming di Raiplay, alla quale si può accedere con una registrazione gratuita. È possibile accedere a Raiplay sia da desktop che da app, accessibile sia da Android che da sistema Ios.

Se ci si vuole o deve concentrare sull’audio escludendo la parte video, il Festiva viene seguito anche da una diretta radiofonica: in contemporanea alla trasmissione, ci sarebbe la diretta su Rai Radio 2.

Festival, le repliche: come e dove vederle

Vi siete addormentati proprio sul più bello? No Problem: i momenti persi della serata potranno essere visti (o rivisti) su Rai Premium, nella fascia delle 14.30, il giorno seguente alla diretta. Ad esempio oggi alle 14.30 è andata in onda la replica della prima serata. Le repliche saranno presenti anche su Raiplay il giorno seguente alla messa in onda.

Ovviamente, per chi vorrà essere partecipe dell’atmosfera da kermesse, ci sarà anche il Festival “minuto per minuto” vissuto sui social: i profili Twitter, Facebook e Instagram del Festival di Sanremo permetteranno agli utenti di commentare le esibizioni, condividere e godersi i momenti migliori.

