È Elodie la seconda co-conduttrice voluta da Amadeus al suo fianco in questo Festival di Sanremo 2021. La cantante, che partecipò alla gara dei Big proprio lo scorso anno, questa volta veste panni speciali affiancandosi al conduttore in questa seconda serata. Elegantissima, Elodie fa il suo ingresso sul palco e ringrazia Amadeus per questa opportunità: “Emozionatissima e felicissima“.

Elodie co-conduttrice della seconda serata

In occasione del Festival di Sanremo 2021, Amadeus ha voluto al suo fianco numerose figure femminili in veste di co-conduttrici. Se ieri, ad aprire le danze, è stata Matilda De Angelis che ha stupito tutti per carisma, talento e simpatia, questa sera è la volta di Elodie.

Con Andromeda, brano portato in gara fra i Big la scorsa edizione, ha riscosso un successo incredibile. Questa volta però si toglie i panni di cantante e veste quelli di valletta d’eccezione per questa seconda serata.

Il suo ingresso sul palco dell’Ariston è nel segno dell’eleganza. D’altronde Elodie è diventata nel giro di pochi anni icona di stile, classe e glamour, stupendo tutti lo scorso Sanremo con abiti elegantissimi e sempre sorprendenti per ogni serata in cui si era esibita.

Il ritorno di Elodie: “Emozionata e felicissima“

“Benvenuta a bentornata a Sanremo“, il caloroso saluto di Amadeus mentre aiuta Elodie a scendere le fatidiche scale.

Un meraviglioso vestito lungo, color rosso e ricco di paillettes, per il ritorno della cantante all’Ariston.

“Sono veramente emozionata e felicissima di essere qui. Grazie per questa opportunità“, le parole di una emozionatissima Elodie che, fatti i dovuti ringraziamenti ad Amadeus, introduce il prossimo cantante in gara: Bugo.

Approfondisci

Chi è Elodie: dai talent show ai grandi palchi senza farsi mancare Sanremo