Si è conclusa la prima serata di questa 71° edizione del Festival di Sanremo. I primi 13 Big in gara si sono esibiti sulle note dei loro brani e hanno già ricevuto un primo, provvisorio esito. A fine serata è stata stilata la prima classifica di questo atto, frutto della votazione della sola giuria demoscopica.

Tante le sorprese in graduatoria, dai primi agli ultimi posti.

Si conclude la prima serata di Festival

Cala il sipario sulla prima serata del Festival di Sanremo 2021. Tantissime le emozioni vissute, tra le canzoni in gara dei primi 13 Big, i grandi ospiti musicali e non solo e i momenti di show puro con la comicità di Fiorello e l’estro artistico di Achille Lauro.

Al termine di questa prima serata, però, è già possibile farsi un’idea dell’indice di gradimento dei brani in gara. Questa sera è stata stilata la prima, provvisoria classifica frutto delle votazioni della sola giuria demoscopica. Non mancano di certo le sorprese in classifica rispetto alle iniziali previsioni, ma vediamo nel dettaglio il posizionamento dei cantanti dall’ultimo al primo posto in graduatoria.

La prima classifica provvisoria

Ecco la classifica provvisoria di questa prima serata: 13° posto per Aiello con Ora, 12° posto per Ghemon con Momento perfetto, 11° posto per Madame con Voce, 10° posto per Coma Cose con Fiamme negli occhi, 9° posto per Colapesce e Dimartino con Musica leggerissima, 8° posto per Max Gazzè e la Trifluoperazina con Il farmacista, 7° posto per Maneskin con Zitti e buoni, 6° posto per Arisa con Potevi fare di più, 5° posto per Francesco Renga con Quando trovo te , 4° posto per Francesca Michielin e Fedez con Chiamami per nome.

Passando all’ambitissimo podio, al 3° posto c’è Fasma con Parlami, medaglia d’argento per Noemi con Glicine e al primo posto Annalisa con Dieci. Questi sono i primi risultati, anche se sono provvisori: per scoprire l’evoluzione della classifica l’appuntamento è per le prossime serate del Festival, che si chiuderà sabato con la finalissima.

Ricapitolando:

Annalisa Noemi Fasma Francesca Michelin e Fedez Francesco Renga Arisa Maneskin Max Gazzè e Trifluoperazina Colapesce e Dimartino Coma Cose Madame Ghemon Aiello



