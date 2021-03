La tanto attesa prima serata del Festival di Sanremo si è conclusa come promesso a tarda notte, portando nelle case degli spettatori uno spettacolo variegato e non privo di sorprese. Una di queste è certamente stata l’evidente emozione di Fedez, che ha concluso la sua esibizione con gli occhi lucidi gettandosi fra le braccia della compagna di gara Francesca Michielin. Un momento di grande tensione per l’artista che ha svelato alcuni metodi per far fronte all’ansia.

Fedez e la sua peggiore nemica: l’ansia

Ancor prima di raggiungere l’Ariston Federico Lucia, in arte Fedez, aveva parlato a Gente della sua personale esperienza con l’ansia, che da tempo lo costringe in uno stato di forte apprensione e instabilità emotiva.

Nel corso della sua intervista, il rapper aveva spiegato di aver scelto di affidarsi alla terapia Emdr (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), utile a rimuovere lo stress traumatico, a cui affianca anche la meditazione trascendentale e lo yoga.

Fedez aveva poi raccontato di adottare anche metodi meno convenzionali per cercare di contrastare l’ansia. Dalla lettura dei tarocchi della sua cara nonna al “santino” di Michael Jordan, fino alle interviste di Totti che il cantante guarda su YouTube riuscendo inaspettatamente a trarne un elevato livello di rilassamento.

A pochi minuti dalla sua esibizione in coppia con l’amica Francesca Michielin, il rapper ha cercato di esorcizzare l’ansia mostrando ai suoi follower i suoi nuovi metodi per sconfiggerla.

I bracciali anti-ansia: la dimostrazione di Fedez

I momenti che precedono la performance sul palco di Sanremo devono essere davvero colmi di preoccupazioni per i cantanti. La lunga attesa e la sensazione di essere a un passo dal momento fatidico possono sicuramente rendere le ultime ore prima dell’inizio della serata davvero estenuanti.

Lo sa bene Fedez che approfittando di qualche minuto libero ha pensato di condividere con i follower un dettaglio interessante.

“Sto condividendo questi fantastici momenti di attesa con i miei braccialettini anti-ansia– ha spiegato il rapper sulle sue stories, per poi aggiungere –hanno più velocità!”. “Vi farò sapere se funzionano” ha promesso Fedez dopo averli presentati, per poi mostrare la fotografia della già citata immagine di Michael Jordan.

Fedez mostra ai follower i metodi utilizzati per contrastare l’ansia

Spazio alla famiglia: l’annuncio via Instagram

Non è difficile immaginare che la tensione per Fedez sia andata aumentando con il passare delle ore.

Alla già elevata ansia per l’esibizione, il cantante ha dovuto aggiungere anche quella per la notizia riguardante la sua famiglia, di cui si fatto portatore. Postando una foto che lo ritraeva di schiena infatti il rapper ha mostrato le 4 iniziali dei componenti della sua famiglia: “F” per Federico, “C” per Chiara, “L” per Leone e “V” per il nome della futura nuova arrivata in casa Ferragni-Lucia. I fan hanno colto questa novità con grande entusiasmo iniziando a fantasticare sul nome della baby in arrivo.

Lacrime di commozione sull’Ariston

Lanciata questa attesissima “bomba”, Fedez ha concentrato tutte le sue energie sulla competizione che lo ha visto protagonista. I suoi bracciali sono nuovamente comparsi in un’immagine che non ha avuto bisogno di descrizioni per essere compresa. Le sue mani saldamente strette a quelle di Francesca Michielin, a pochi minuti della loro esibizione e i bracciali illuminati dalla luce viola lasciavano ben intendere l’ansia percepita dal cantante.

Le mani di Fedez e Francesca Michielin strette a farsi forza prima dell’esibizione

Salito sul palco dell’Ariston, Fedez è apparso impaurito così come aveva previsto.

Il volto concentrato e gli occhi lucidi sono stati elementi caratteristici di tutta la sua performance, così come gli sguardi rassicuranti dell’amica Michielin. Verso la fine della canzone, il cantate è riuscito a sfoggiare un sorriso accennato, mentre dagli occhi qualche lacrima faceva già capolino.

Pronunciate le ultime parole della loro canzone, Fedez e Francesca si sono stretti in un abbraccio e il ragazzo ha lasciato che la commozione prendesse per un attimo il sopravvento.

Fedez: Fiorello svela il retroscena

Il rapper ha cercato di nascondere le lacrime che sono scivolate sulle sue guance, asciugandole frettolosamente mentre Fiorello e Amadeus raggiungevano lui e la Michielin sul palco. Proprio il comico siciliano però ha svelato un ulteriore retroscena a proposito dello stato emotivo di Fedez.

“Mai avrei pensato. Stava per svenire, l’ho dovuto prendere io. Ti giuro. Mi ha detto: ‘No, non entro, me ne vado. Chi me l’ha fatta fare, perché non stavo a casa?’“, ha svelato Fiorello mettendo completamente a nudo la sensibilità del cantante. Fedez non ha potuto che confermare quanto raccontato dal co-presentatore, dimostrando ancor più il lato umano del personaggio e artista che il pubblico è abituato a vedere.