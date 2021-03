Tanti nuovi talenti ci aspettano al Festival di Sanremo 2021. In gara tra i 24 big c’è il duo Coma_Cose composto da Fausto Zanardelli e Francesca Mesiano. La coppia si esibirà con Fiamme negli occhi, brano che racconta la loro storia d’amore accompagnandola con un ritmo calzante e suoni contemporanei. Il testo del brano e il suo significato.

Il significato: “È una fotografia della nostra storia“

Francesca Mesiano (in arte California) e Fausto Zanardelli (alias Fausto Lama) saranno tra i big del Festival di Sanremo 2021. Il duo Coma_Cose nasce solo nel 2017 ma riescono subito a farsi conoscere nel mondo indie-rock e pop-rap, complice anche il loro passato nella musica.

La coppia, sia di vita che di lavoro, porterà il brano Fiamme negli occhi, una vera e propria dichiarazione d’amore che associa i sentimenti ad elementi della vita quotidiana come il vino buono, il tostapane e il basilico al sole sui balconi degli italiani. Un’immagine dell’amore molto bella che si compone attraverso un ritmo calzante e musiche contemporanee.

Il significato del brano è stato spiegato al meglio della coppia: “Fiamme negli occhi è una fotografia della nostra storia, forse della storia di molti. – dichiarano – È una canzone che parla di restare insieme anche di fronte agli ostacoli.

La nostra vita, i nostri sogni, la musica per noi sono un viaggio da percorrere insieme e a volte c’è bisogno di urlarselo in faccia. Crediamo a un percorso di condivisione e crescita reciproca, speriamo che anche altre persone si rivedano in tutto questo.”

Il testo del brano Fiamme negli occhi

“Quando ti sto vicino sento

Che a volte perdo il baricentro

E ondeggio come fa una foglia

Anzi come la California

Metà sono una donna forte

Decisa come il vino buono

Metà una Venere di Milo

Che prova ad abbracciare un uomo

E anche se qui c’è troppa gente

Io me ne fotto degli altri

E te lo dico ugualmente

Resta qui ancora un minuto

Se l’inverno è soltanto un’estate

Che non ti ha conosciuto

E non sa come mi riduci

Hai le fiamme negli occhi ed infatti

Se mi guardi mi bruci

Quando ti sto vicino sento

Che a volte perdo il baricentro

Galleggio in una vasca piena di risentimento

E tu sei il tostapane che ci cade dentro

Grattugio le tue lacrime

Ci salerò la pasta

Ti mangio la malinconia

Così magari poi ti passa

Mentre ondeggi come fa una foglia

Anzi come la California

Resta qui ancora un minuto

Se l’inverno è soltanto un’estate

Che non ti ha conosciuto

E non sa come mi riduci

Hai le fiamme negli occhi ed infatti

Se mi guardi mi bruci

Resta qui e bruciami piano

Come il basilico al sole

Sopra un balcone italiano

Che non sa come mi riduci

Hai le fiamme negli occhi ed infatti

Se mi guardi mi bruci

Se mi guardi mi bruci

Se mi guardi mi bruci

Se mi guardi mi bruci

Mi bruci

Mi bruci

Se mi guardi senti.”