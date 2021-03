Quinta volta sul palco dell’Ariston per Malika Ayane che ritorna al Festival di Sanremo 2021 dopo 6 anni con la canzone Ti piaci così. Del suo brano in gara la cantante rivela: “[..] più che raccontare cerca di descrivere la sensazione che si prova quando ci si ritrova, ci si rivede e si sente un gran bisogno di esprimersi, in qualunque modo, in qualunque forma“. In attesa di ascoltare questo pezzo e scoprire il sound che Malika ha deciso di adottare, ripercorriamo il percorso della cantante a Sanremo e leggiamo il testo completo di Ti piaci così.

Malika al Festival di Sanremo: 4 anni di successi

Malika Ayane fa il suo debutto a Sanremo nel 2009 con il brano Come le foglie (scritto da Giuliano Sangiorgi), nella categoria Nuove proposte, classificandosi sul secondo gradino del podio dietro a Sincerità di Arisa.

L’anno dopo la cantante ritorna a Sanremo 2010 nella categoria Big con Ricomincio da qui (scritta da lei insieme a Pacifico e Ferdinando Arnò): il pezzo arriva solamente in quinta posizione ricevendo però il Premio della Critica Mia Martini e quello della Sala Stampa Radio e Tv. Inoltre, il mancato raggiungimento del podio scatena una ribellione mai vista all’interno dell’orchestra, che lancia in aria gli spartiti in segno di protesta.

Malika torna sul palco dell’Ariston nel 2013 con due brani (scritti da Giuliano Sangiorgi): Niente e E se poi, che prosegue la gara e si piazza al quarto posto. Infine, la cantante partecipa di nuovo a Sanremo nel 2015 con Adesso e qui (nostalgico presente), scritta da lei insieme a Pacifico, Giovanni Caccamo e Alessandra Flora, con cui si aggiudica il terzo posto e il Premio della Critica Mia Martini.

Malika Ayane: il testo di Ti piaci così a Sanremo

Ora Malika Ayane ci prova ancora a conquistare la palma che ancora manca sul suo scaffale, un titolo – quello di Sanremo – che ha sempre rincorso senza però mai vincerlo.

Qui di seguito il testo completo di Ti piaci così, la sua canzone in gara al Festival di Sanremo 2021, pubblicato in esclusiva da Tv Sorrisi e Canzoni.

Non è mai tardi Non è mai detto Che tutto sia fermo Immobile Già scritto Forse c’è una possibilità Che desideri E puoi scegliere Ti fa muovere Senza spingere E ti piace sì Ti piace così E ti piace com’è È ora che ti vedi Non era, non sarà Ci pensi E ti piace com’è Lo senti che cedi Come lo sguardo al fulmine Non c’è intuizione Senza scintilla Perderti senza chiedere ti assomiglia Non è spocchia ma necessità Di sorprenderti Di decidere Cosa prendere, quando smettere E ti piace sì Ti piace così E ti piace com’è È ora che ti vedi Com’era non sarà Ci pensi E ti piace com’è Lo senti che tremi A che serve resistere Ti desideri e vuoi scegliere Cosa muovere, quando spingere E ti piace sì Ti piace così E ti piace com’è È ora che ti vedi Non era, non sarà Ci pensi E ti piace com’è Lo vedi che tremi Non ha senso resistere

