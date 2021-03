A soli 19 anni, con una carriera iniziata nel 2018 e subito costellata di successi, Emanuele Caso, in arte Random, è già sul palco dell’Ariston di Sanremo. In gara come concorrente della sezione Campioni, la canzone che presenta al Festival 2021 è Torno a te. Come dichiara il cantante in un’intervista a Rai Play, il brano “narra una storia d’amore finita, e incoraggia le persone a tornare al primo amore e a vivere tutte le cose come se fossero il primo amore“. Il testo della canzone in gara al Festival di Sanremo.

Il suo nome era già noto al pubblico soprattutto dopo la sua partecipazione ad un’edizione straordinaria del talent di Maria De Filippi, Amici Speciali: in quell’occasione Random, insieme a tanti altri cantanti, aveva preso parte allo show il cui ricavato è stato successivamente donato alla Protezione Civile.

Nella stessa intervista rilasciata a Rai Play in cui il big di Sanremo ha spiegato il significato della sua canzone, Random ha anticipato che si tratta di un pezzo con sonorità diverse rispetto a quelle a cui il pubblico è abituato.

Il testo completo della canzone Torno a te, pubblicato in esclusiva da Tv Sorrisi e Canzoni.

Quando giri intorno a me

Sai non mi sembra vero

E forse non lo sei

Forse è la testa mia

Ogni sorriso ricordo sai

Quanti sogni nel cassetto che

A volte lasciamo alle spalle

Non lasciamo la vita di sempre

Per paura di restare da soli

Quando giri intorno a me

Sai non mi sembra vero

E forse non lo sei

Forse è la testa mia

E oggi ritorno a te

Torno ad amare almeno

Forse non penso più

Oggi mi sento vivo

E ci perdiamo sempre sul più bello

Sfiori il mio viso poi fuggi ridendo

Siamo migliaia e migliaia

Ma non ci troviamo

Quando giri intorno a me

Sai non mi sembra vero

E forse non lo sei

Forse è la testa mia

E oggi ritorno a te

Torno ad amare almeno

Forse non penso più

Oggi mi sento vivo

Cercami e mi troverai

Dentro le note che mai scriverei

È solo il tempo che scriverà il resto

Che cambia se siamo diversi dal resto

Quando giri intorno a me

Torno a te

Quando giri intorno a me

Torno a te

Quando giri intorno a me