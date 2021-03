Pioggia di insulti contro Gemma Galgani per il suo look a Uomini e Donne. Il suo abito dedicato alla primavera ha scatenato un’ondata di commenti al veleno: l’outfit scelto per la sfilata di ieri negli studi del dating show ha mandato Tina Cipollari su tutte le furie. Poco dopo, l’intervento di Maria De Filippi.

Gemma Galgani: l’abito primaverile infiamma lo studio

A voler parafrasare l’ultimo sipario incandescente andato in onda nel Trono over di Uomini e Donne, protagonista Gemma Galgani, lo si potrebbe intitolare “Un abito non fa primavera”. E lo sa bene la dama torinese che, nonostante un look dolce e romantico a incorniciare il suo ingresso in studio, è stata letteralmente sommersa dalle critiche dalla sua arcinota antagonista, Tina Cipollari.

Gemma Galgani sul suo look: “Io sono la primavera del mio cuore“

Dopo la sfilata di Roberta, è stata la volta di una Gemma Galgani in rosa, con gilet floreale su un abito lungo e coroncina tra i capelli. “Io sono la primavera del mio cuore“, ha dichiarato la dama in un video che ne ha anticipato l’ingresso, accolta dal positivo verdetto dei cavalieri.

La protagonista del Trono over ha dipinto così la decisione di rendere omaggio ai suoi sentimenti e alla stagione dell’amore, sorprendendo, ancora una volta, il pubblico.

Tina Cipollari contro la dama: “Orrenda, vecchia quercia“

Tina Cipollari non ha tardato a manifestare il suo disappunto sulla mise della dama, e in studio è arrivata una valanga di critiche e insulti: “Può prepararsi anche un giorno prima, è sempre orrenda” ha tuonato l’opinionista, prima di rincarare la dose con definizioni come “vecchia quercia“ e “donna albero“.

Il suo voto per la sfilata di Gemma è stato un 2: “Solitamente in primavera si risveglia la natura, purtroppo quando ti vedono si addormentano. Tu spegni i sensi“.

L’opinionista ha poi tentato di smorzare l’entusiasmo degli altri presenti, spingendo la conduttrice a reagire: “Tina, il pubblico deve essere libero di far ciò che vuole, li hai zittiti“.

