La serata dei duetti dei Big è una delle più amate del Festival di Sanremo e anche questa sera il pubblico ha già i suoi beniamini per cui tifare. Sui social si scatena il totonomi per chi sarà il vincitore tra i molti duetti di spessore presentati sul palco dell’Ariston. Una sfida all’ultimo voto, e non mancano le ironie degli utenti che ricordano i duetti degli anni passati, alcuni dei più iconici di Sanremo.

Duetti di Sanremo: i favoriti come vincitori

I duetti di Sanremo hanno conquistato l’Ariston già in passato, diventando una delle serate più attese della kermesse. Quest’anno le opinioni sembrano discordanti per il popolo social, che da una parte si dice deluso rispetto ai duetti degli anni passati, dall’altra riconosce il grande valore musicale ad alcuni pezzi.

Tra i favoriti a vincere ci sono Arisa, che si esibisce insieme a Michele Bravi, sulle note di Quando di Pino Daniele. Il giovane cantautore ha vissuto un periodo buio a seguito di un incidente stradale e il ritorno a Sanremo dopo 4 anni è accolto positivamente.

A colpire è stata anche l’esibizione di Willie Peyote a fianco di Samuele Bersani, con la canzone più celebre del cantautore, Giudizi Universali. Non si può poi dimenticare il grande favorito, Ermal Meta, primo classificato della classifica dei Big.

La lista dei duetti di Sanremo

I duetti di questa sera al Festival di Sanremo sono:

Aiello – “Gianna” (Rino Gaetano) con Vegas Jones

– “Gianna” (Rino Gaetano) con Annalisa – “La musica è finita” (Ornella Vanoni)

– “La musica è finita” (Ornella Vanoni) Arisa – “Quando” (Pino Daniele) con Michele Bravi

– “Quando” (Pino Daniele) con Bugo – “Un’avventura” (Lucio Battisti) con i Pinguini Tattici Nucleari

– “Un’avventura” (Lucio Battisti) con i Colapesce e Dimartino – “Povera patria” (Franco Battiato)

– “Povera patria” (Franco Battiato) Coma_Cose – “Il mio canto libero” (Lucio Battisti) con Alberto Radius e Mamakass

– “Il mio canto libero” (Lucio Battisti) con e Ermal Meta – “Caruso” (Lucio Dalla) con Napoli Mandolin Orchestra

– “Caruso” (Lucio Dalla) con Extraliscio feat. Davide Toffolo – Medley “Rosamunda” (Gabriella Ferri) con Peter Pichler

– Medley “Rosamunda” (Gabriella Ferri) con Fasma – “La fine” (Nesli) con Nesli

– “La fine” (Nesli) con Francesca Michielin e Fedez – Medley (Calcutta – “Del verde”, Daniele Silvestri – “Le cose che abbiamo in comune”, Jalisse – “Fiumi di parole”, “Non amarmi” – Aleandro Baldi e Francesca Alotta)

– Medley (Calcutta – “Del verde”, Daniele Silvestri – “Le cose che abbiamo in comune”, Jalisse – “Fiumi di parole”, “Non amarmi” – Aleandro Baldi e Francesca Alotta) Francesco Renga – “Una ragione di più” (Ornella Vanoni) con Casadilego

– “Una ragione di più” (Ornella Vanoni) con Fulminacci – “Penso positivo” (Jovanotti) con Valerio Lundini e Roy Paci

– “Penso positivo” (Jovanotti) con e Gaia – “Mi sono innamorato di te” (Luigi Tenco) con Lous And The Yakuza

– “Mi sono innamorato di te” (Luigi Tenco) con Ghemon – Medley “Le ragazze”, “Donne”, “Acqua e sapone”, “La canzone del sole” con i Neri Per Caso

– Medley “Le ragazze”, “Donne”, “Acqua e sapone”, “La canzone del sole” con i Gio Evan – “Gli anni” (883) con i cantanti di The Voice Senior

– “Gli anni” (883) con i Irama – “Cyrano” (Francesco Guccini)

– “Cyrano” (Francesco Guccini) La Rappresentante di Lista – “Splendido splendente” (Donatella Rettore) con Donatella Rettore

– “Splendido splendente” (Donatella Rettore) con Lo Stato Sociale – “Non è per sempre” (Afterhours) con Sergio Rubini e i lavoratori dello spettacolo

– “Non è per sempre” (Afterhours) con e i Madame – “Prisencolinensinainciusol” (Adriano Celentano)

– “Prisencolinensinainciusol” (Adriano Celentano) Malika – “Insieme a te non ci sto più” (Caterina Caselli)

– “Insieme a te non ci sto più” (Caterina Caselli) Maneskin – “Amandoti” (Cccp Di Giovanni Lindo Ferretti) con Manuel Agnelli

– “Amandoti” (Cccp Di Giovanni Lindo Ferretti) con Max Gazzè e Trifluoperazina Monstery Band – “Del mondo” (Csi Di Giovanni Lindo Ferretti) con Daniele Silvestri e The Magical Mistery Band

– “Del mondo” (Csi Di Giovanni Lindo Ferretti) con e Noemi – “Prima di andare via” (Neffa) con Neffa

– “Prima di andare via” (Neffa) con Orietta Berti – “Io che amo solo te” (Sergio Endrigo) con Le Deva

– “Io che amo solo te” (Sergio Endrigo) con Random – “Ragazzo fortunato” (Jovanotti) con i The Kolors

– “Ragazzo fortunato” (Jovanotti) con i Willie Peyote – “Giudizi universali” (Samuele Bersani) con Samuele Bersani

I duetti delle edizioni passate

Sui social non è mancato chi ha ricordato i duetti delle passate edizioni di Sanremo, le più recenti in particolare. Chi può dimentica il duetto tra Elettra Lamborghini e Myss Keta, che hanno portato Non succederà più di Claudia Mori.

Un tweet sul duetto di Myss Keta ed Elettra Lamborghini

Iconico anche il duetto di Loredana Bertè e Irene Grandi a Sanremo 2019, con Cosa ti aspetti da me.

Un tweet sui duetti a Sanremo

