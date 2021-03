Non è valsa la presenza sul palco di un grande della musica come Nesli e nulla ha potuto nemmeno la canzone, un colosso del panorama musicale come La Fine. Sembra non trovare pace sul palco dell’Ariston il big in gara Fasma: dopo aver dimenticato le parole della sua canzone, forse per l’emozione, nel corso della sua prima esibizione, arrivano questa sera per lui problemi con il microfono.

Problemi con il microfono per Fasma

Arriva il primo problema “tecnico” per Fasma, il big in gara a Sanremo che questa sera ha dovuto fare i conti con un “nuovo” intoppo che macchia la sua esibizione più di quanto non lo stia macchiando il suo auto-tune, che non sta collezionando consensi sui social.

Amadeus lancia la pubblicità in extremis

L’emozione tradisce Fasma la prima sera che dimentica qualche parola qua e là della sua canzone, Parlami; stessa emozione che questa sera invece sembra colpire il suo microfono. Esplode l’ironia sui social con qualcuno che rievoca immediatamente quanto accaduto la scorsa edizione, appellandosi ad un noto e iconico “che succede?“. Scelta obbligata quella di Amadeus che ha dovuto interrompere uno show che altrimenti avrebbe faticato ad andare avanti: lanciata immediatamente la pubblicità per permettere la risoluzione tecnica del problema, Fasma ha poi ripreso la sua esibizione dopo lo stacco.

Non si placano però le polemiche per quell’auto-tune che sembra “penalizzarlo” più che aiutarlo nelle sue esibizioni. Un tasto dolente destinato sicuramente ad essere al centro del dibattito.