Nel parterre di ospiti musicali voluti da Amadeus al Festival di Sanremo 2021 spicca anche Gigi D’Alessio. Il cantante napoletano è ospite speciale della seconda serata della kermesse e, sul palco dell’Ariston, canta assieme a 4 giovani artisti della scena rap napoletana il suo nuovo singolo Guagliune.

Gigi D’Alessio a Sanremo: il nuovo singolo

Anche Gigi D’Alessio è super ospite della seconda serata del Festival di Sanremo 2021. E anche lui, come i numerosi artisti della musica italiana che si esibiscono e si esibiranno in questa kermesse, è stato fortemente voluto da Amadeus. Invitato dal conduttore, il cantante napoletano fa il suo ingresso sul palco dell’Ariston sul quale si esibisce con Guagliune, il suo nuovo singolo uscito venerdì scorso.

Il brano vanta la partecipazione di 4 giovani artisti campani, con i quali D’Alessio ha voluto collaborare: si tratta di Enzo Dong, Ivan Granatino, Lele Blade e Samurai Jay.

Tutti appartenenti al mondo del rap, i 4 giovani artisti si esibiscono assieme a Gigi D’Alessio sul prestigioso palco del teatro Ariston. La collaborazione arriva sulla scia del precedente lavoro discografico del cantautore napoletano: l’album dal titolo Buongiorno cui hanno preso parte altri giovani rapper e trapper della scena napoletana, tra cui Clementino.

“Una dedica alla periferia napoletana“

Amadeus introduce Gigi D’Alessio e gli altri artisti sul palco. Guagliune, come spiega il conduttore, “è una dedica alla periferia napoletana e ai giovani che, grazie alla musica, riescono a trovare il loro riscatto“. L’esibizione è ricca di energia e, al termine, Gigi D’Alessio prende parola ed elogia Amadeus: “Io ti devo ringraziare per ché hai avuto il coraggio, con tutte le avversità, di portare avanti la musica. E noi operatori dello spettacolo ti ringraziamo“.

Successivamente il cantautore, riferendosi ai giovani artisti che lo hanno accompagnato, ringrazia nuovamente il conduttore per l’invito: “Grazie perché hai dato la possibilità a questi ragazzi, che sono nati per non avere, di arrivare come sopiti al 71° Festival di Sanremo“.

