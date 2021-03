Mentre Elodie si conferma essere regina indiscussa di questa seconda serata del Festival di Sanremo 2021, qualcun altro oltre a Morgan cattura l’attenzione sui social ed è Vladimir Luxuria che scatena un vero e proprio effetto domino sui social.

Veronica Lucchesi fa esplodere il web

In tantissimi non hanno potuto far altro che notare un particolare durante l’esibizione di uno dei big in gara a Sanremo e che questa sera si stanno esibendo sul palco dell’Ariston. Si tratta di una vecchia conoscenza, La Rappresentante di Lista, il gruppo musicale che è in vita dal 2011 e che è formato da Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina.

Proprio su Veronica Lucchesi si concentrano gli occhi del pubblico che nota immediatamente, questa sera, la spiccata somiglianza con Vladimir Luxuria.

La Rappresentante di Lista: la somiglianza con Vladimir Luxuria

Sarà il taglio di capelli, il vestito, la fisionomia del volto: mentre Veronica Lucchesi si esibisce sul palco dell’Ariston con la sua Amareche, sui social e in particolare su Twitter si scatena un vero e proprio “caccia alla somiglianza”: a tutti sorge immediato il rimando alla politica e attivista italiana Vladimir Luxuria tanto che la voce arriva all’orecchio della diretta interessata che nel mentre si stava dilettando a commentare la seconda serata del Festival.

“Magari essere bella e brava come La rappresentate di Lista – scrive Vladimir Luxuria su Twitter – Onorata di somigliarle“. Una somiglianza che viene ripresa anche da Striscia la Notizia, ripresa sui social a sua volta da Vladimir Luxuria. I commenti si sprecano e gli utenti non possono che commentare con positività la somiglianza tra le due.

