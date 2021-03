C’è stato un terremoto di magnitudo 6.9 a largo della Nuova Zelanda. Dopo il sisma è stata diramata un’allerta tsunami, come accade sempre in casi di questo tipo. La notizia è arrivate pochi momenti fa e ancora ci sono poche informazioni in merito a quanto sta accadendo. L’epicentro è stato localizzato a 178 km a Nord-Est di Gisborne.

Terremoto in Nuova Zelanda

L’epicentro del sisma che ha scosso la Nuova Zelanda è stato localizzato a 178 km a Nord-Est della città Gisborne, a una profondità di 10 chilometri, considerata bassa. Il sisma risale alle alle 2:27 del mattino, ora locale. A diramare l’allerta tsunami il Pacific Tsunami Warning Center.

L’allerta tsunami

Intanto l’agenzia neozelandese per la gestione delle emergenze ha scritto un un tweet per chiunque abiti vicino alla costa: “chiunque vicino alla costa abbia sentito una scossa lunga o forte” deve “spostarsi immediatamente verso l’altura più vicina, o il più lontano possibile nell’entroterra“, hanno avvertito. La popolazione quindi è stata avvisata.

POWERFUL EARTHQUAKE 7.4 points in New Zealand. 04 March 2021 geonet nz https://t.co/L67Fn6Kyba via @YouTube — sho@ミッドナイト競輪 (@pon_taro111) March 4, 2021

Nuova Zelanda: il terremoto del 2011

Mentre ancora non rientra l’allerta, molti ricordano che nel 2011 una scossa di terremoto di magnitudo 6.3 aveva distrutto la città di Christchurch e causato la morte di 185 persone.

Quel giorno molti edifici, tra cui anche la cattedrale cittadina, rimasero danneggiati e crollarono: oltre ai 185 morti, ci furono più di 1000 feriti e non accertati i dispersi. Per avere nuove notizie sulla scossa di oggi, invece, bisognerà attendere ancora.

La scossa in Grecia di mercoledì 3 marzo

Solo ieri una scossa di terremoto di magnitudo 6,2 della scala Richter ha colpito la Grecia e soprattutto gli abitanti nei pressi di Tirnavos, nella zona di Salonicco. Per fortuna, si era immediatamente diffusa la notizia della mancanza di morti e feriti.

La notizia è stata comunicata dall’European Mediterranean Seismological Centre (Emsc). La scossa è stata avvertita anche fuori dalla Grecia: colpite anche Albania, Macedonia del Nord, Bulgaria, Bosnia ed Erzegovina, Turchia, Croazia, Montenegro e Kosovo.