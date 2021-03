Dopo il suo addio a X Factor, al termine di un viaggio durato 10 anni, in tanti si sono chiesti quale sarebbe stato il futuro di Alessandro Cattelan in tv. Ora ci sarebbe una risposta: un programma tutto suo in Rai che, secondo le ultime indiscrezioni, avrebbe già un nome e una linea definiti.

Alessandro Cattelan da Sky alla Rai: l’indiscrezione

L’addio di Alessandro Cattelan a X Factor, datato dicembre 2020, aveva scosso profondamente gli appassionati telespettatori, e ora, a distanza di 3 mesi da quell’annuncio, ci sarebbe una novità.

Mentre per il talent di Sky si rincorrono voci sul presunto ruolo di conduttore a Tommaso Zorzi, il futuro televisivo di Cattelan si sarebbe definito con un salto di emittente.

A rivelarlo è Dagospia, secondo cui per lui, dopo Sky, sarebbe pronto un format sulla rete ammiraglia Rai. Una trasmissione che, stando ai più recenti rumor, si inserirebbe nel palinsesto della prossima stagione.

Secondo il sito di Roberto D’Agostino, al momento ci sarebbe una certezza: si tratterebbe di un programma in prime time su Rai1 prodotto dal gruppo Fremantle.

Un programma Rai per Alessandro Cattelan: cosa si sa finora

A dare ulteriori aggiornamenti sulla questione è TvBlog, che riporta una prospettiva più approfondita su quella che sarebbe la nuova avventura di Alessandro Cattelan.

La primavera del servizio pubblico, secondo il sito, conterebbe su un programma intitolato Da grande, la cui messa in onda, in due puntate, ricadrebbe nel mese di maggio (con appuntamento il venerdì) e sarebbe frutto di un’idea dello stesso conduttore.

L’arrivo di Alessandro Cattelan in Rai, secondo le notizie raccolte da TvBlog, sarebbe stato voluto dell’ad di viale Mazzini, Fabrizio Salini, e si imporrebbe tra le novità più succose in arrivo.

La formula sarebbe quella di un doppio appuntamento in prima serata dedicato alla fascia degli over 40, riporta ancora il sito.

Al momento nessuna ufficialità, ma tanto basta a solleticare la fantasia dei fan.