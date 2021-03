Riservata e molto attenta alla sua privacy, Annalisa Scarrone, conosciuta con il solo nome di battesimo, ama tenere per sé la sua vita privata. Ora nuovamente in cima alla lista dei cantanti del momento in quanto in gara al Festival di Sanremo 2021 nella sezione Big, Annalisa Scarrone sembrerebbe essere fidanzata con un un uomo però il cui nome permarrebbe avvolto nel mistero. Facciamo però un tuffo nel passato nella sfera sentimentale della cantante forgiata da Amici di Maria De Filippi.

Annalisa e la relazione con il produttore Davide Simonetta

Laureata in fisica, amante degli animali e con una passione per la musica che la accompagna fin da bambina, Annalisa non svela molto sulla sua vita privata.

Lo scorso anno, in un’intervista a Vanity Fair chiariva: “Io sono molto riservata e mi piace conservare la verità delle mie relazioni“. Nonostante la riservatezza sappiamo però che dal 2015 al 2017 la cantautrice è stata impegnata in una relazione sentimentale con il produttore Davide Simonetta.

I due hanno vissuto anche insieme per qualche tempo a Savona, città natale di Annalisa. Come riporta Fanpage, dopo la rottura il rapporto tra i due sarebbe rimasto amichevole e Nali (soprannome della cantante) lo aveva confermato a Spy: “Io e lui eravamo amici, poi abbiamo avuto una storia, che ora è finita.

L’amicizia rimane, così come rimangono tutti i lavori che facciamo insieme. Quando abbiamo scritto Direzione la vita, stavamo insieme, ora non più. Ma eravamo amici prima, saremo amici ancora. Ci unisce la musica e va bene così, non è detto che non scriveremo ancora insieme in futuro“.

Un uomo misterioso ha conquistato il suo cuore

Già nel 2018 Nali confessava di avere un nuovo flirt ma adesso, come allora, preferisce non rivelare l’identità dell’uomo misterioso che sarebbe al suo fianco.

Fanpage riporta un gossip che circola e che suggerisce il nome del cantante: Marian Rachero, ma da Annalisa non giunge però a dare alcuna conferma. Nel 2018 si parlava di un uomo che aveva conquistato il cuore di Nali, un suo vecchio amico estraneo al mondo dello spettacolo. L’amore misterioso di Annalisa sarebbe dunque una novità o si tratta di una relazione che dura da anni? L’unico amore confermato dalla cantante continua a essere quello per il suo dolcissimo gatto di nome Blu, con il quale sembra vivere in simbiosi.

Annalisa Scarrone su Instagram

Festival di Sanremo 2021 e nuovo album, Nuda10

Annalisa è ora attesa dal suo affezionato pubblico sul palco dell’Ariston tra i Big del Festival di Sanremo 2021, dove porterà il brano Dieci.

Nel frattempo, su Instagram Annalisa coinvolge i suoi 1,4 milioni di follower in una sorta di conto alla rovescia per l’uscita del suo nuovo album Nuda10. Il nuovo disco sarà disponibile dal 12 marzo, dopo la chiusura dal Festival.

Approfondisci

Chi è Ermal Meta: dall’arrivo in Italia alla vittoria del Festival di Sanremo

Chi è tha Supreme: il giovanissimo trapper dietro all’avatar con la felpa viola

Ghemon: chi è il rapper di Avellino che salirà sul palco del Festival di Sanremo