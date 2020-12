Annalisa Scarrone, conosciuta al pubblico e ai fan con il semplice nome di Annalisa, è nata il 5 agosto del 1985 a Savona. È una cantante e cantautrice ma anche una donna di scienza e un’attivista. Il suo successo è stato lanciato da Amici e si è poi fatta largo sulla scena musicale italiana e internazionale.

La musica da sempre

È cresciuta a Carcare in Liguria e dall’età di 8 anni inizia a suonare la chitarra classica per proseguire con il pianoforte e il flauto traverso. Canta fin da piccola e già a 14 anni comincia a lavorare come cantante e si iscrive alla SIAE dove negli anni registra più di 100 brani, sia da solista che insieme alle due band di cui ha fatto parte.

Il trampolino di lancio: Amici di Maria De Filippi

Nel 2009 si laurea presso l’Università degli Studi di Torino con 96/110 in Fisica ma è decisa a non abbandonare il suo sogno di cantante e nell’anno successivo viene presa ad Amici di Maria de Filippi.

Annalisa arriva in finale ma si classifica seconda e vince il premio della critica giornalistica del valore di 50.000€.

L’anno successivo pubblica il suo 1° album da solista Nali: questo è diventato anche il suo soprannome, e parte per il suo primo tour sponsorizzato dal programma televisivo.

Un crescendo di successi

Nel 2012 partecipa ad Amici Big dove, arrivata in finale, si aggiudica nuovamente il premio della critica pur non vincendo l’edizione. Viene invitata per la prima volta sul palco dell’Ariston per la 63° edizione del Festival di Sanremo con Scintille e Non so ballare.

Due anni dopo, nel 2015, partecipa nuovamente a Sanremo con Una finestra tra le stelle, che sarà certificato platino per le vendite.

Parteciperà al Festival ancora nel 2016 con Il diluvio universale e nel 2018 con Il mondo prima di te. Il 2021 la vede però ancora una volta protagonista dei Big della canzone italiana dove si presenterà con Dieci.

Nella sua florida carriera Annalisa ha ottenuto 1 Doppio Disco di Platino, 5 Dischi Platino e 6 Dischi d’oro e 6 album mentre nel 2018 è l’unica donna ad avere 3 singoli (Bye Bye, Un Domani e Il Mondo prima di te) nella top 100 dei brani più trasmessi dalle radio italiane.

Nel 2017 partecipa al Billboard Latin Music Conference ed è l’unica cantante italiana a Miami al fianco dei più grandi artisti internazionali. Used to you è una delle canzoni con cui si presenta ed è stato scritto nella sua versione inglese insieme alla popstar britannica Dua Lipa.

Non solo cantante

Annalisa si è cimentata anche con il mondo del cinema e della televisione. Ha preso parte come attrice al film Babbo Natale non viene da Nord e presentato il programma sulla fisica Tutta colpa di Einstein – Quelli del Cern.

Annalisa: la vita privata

Annalisa è una persona molto riservata e negli anni è riuscita a non far trapelare nulla. Nonostante usi molto i social e abbia un account Instagram da oltre 1,4 milioni di follower, non si sa nulla di quello che le succeda fuori dai riflettori.

Fino al 2017 è stata impegnata con Davide Simonetta, con cui ha mantenuto un rapporto di amicizia. Ama molto gli animali, è vegetariana, è una sostenitrice dei diritti degli animali ed è stata una dei 70 artisti che nel 2020 ha avviato Scena Unita, un progetto a sostegno dei lavoratori della musica e dello spettacolo, un settore duramente colpito dalla pandemia da Covid-19 che ha costretto tutti a uno stop.

