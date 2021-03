Cala il sipario sulla terza serata del Festival di Sanremo 2021 dedicata alle cover. I Big in gara si sono esibiti, accompagnati dagli artisti da loro prescelti, in duetti emozionanti e divertenti. La classifica generale però vede vincitore uno solo dei 26 cantanti in gara: a trionfare è Ermal Meta con Caruso di Lucio Dalla, in duetto con la Napoli Mandolin Orhchestra.

Si conclude la serata delle cover

La terza serata del Festival di Sanremo si conclude con un primo, importantissimo trionfo: quello della serata delle cover. I 26 Big in gara si sono esibiti in duetti con artisti della musica e dello spettacolo da loro scelti per questa serata speciale.

Ogni esibizione ha celebrato grandi volti del panorama musicale italiano, ma al termine della serata solo uno è meritevole di vittoria.

La classifica finale dei duetti vede indubbie sorprese sia ai primi posti della classifica, sia agli ultimi. A giudicarli questa sera sono la sola orchestra e i coristi della kermesse, che hanno già ampiamente valutato le cover proposte, analizzandole in questi giorni e offrendo a fine serata il giudizio definitivo.

La classifica finale

Ecco di seguito la classifica finale delle cover, che vede vincitore Ermal Meta:

1° Ermal Meta

2° Orietta Berti

3° Extraliscio e Davide Toffolo

4° Willie Peyote

5° Arisa

6° Maneskin

7° Annalisa

8° Max Gazzè

9° La Rappresentante di Lista

10° Ghemon

11° Lo stato sociale

12° Gaia

13° Irama

14° Colapesce Dimartino

15° Fulminacci

16° Malika Ayane

17° Noemi

18° Madame

19° Francesco Renga

20° Fasma

21° Francesca Michielin e Fedez

22° Aiello

23° Bugo

24° Gio Evan

25° Random

26° Coma Cose

La seconda classifica provvisoria generale vede invece nelle prime dieci posizioni:

1° Ermal Meta

2° Annalisa

3° Willie Peyote

4° Arisa

5° Irama

6° Lo Stato sociale

7° Malika Ayane

8° Extraliscio e Davide Toffolo

9° Orietta Berti

10° Maneskin