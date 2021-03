Folcast chi è: la scalata di Daniele Folcarelli da Roma alla finale delle Nuove Proposte al Festival di Sanremo

Oltre a Davide Shorty, Wrongonyou e Gaudiano, salirà questa sera sul palco dell’Ariston cercando di aggiudicarsi il primo posto nella categoria Nuove Proposte il giovane 28enne Folcast, nome d’arte di Daniele Folcarelli: tutto sul cantante che arriva da Roma.

Folcast, nome d’arte di Daniele Folcarelli in corsa per la vittoria a Sanremo

Classe 1992, giovanissimo ma non più di Madame, assolutamente la più piccola sul palco dell’Ariston nel corso di questa 71esima edizione del Festival, Daniele Folcarelli, in arte Folcast, prova a vincere la finale del Festival per la categoria Nuove Proposte con il brano Scopriti.

Originario di Roma, anche lui come molti suoi colleghi sul palco, fin dalla tenera età scopre la passione per la musica e da autodidatta inizia a cimentarsi nello studio della chitarra. Laureatosi al conservatorio, pochi anni dopo il suo diploma Folcast inizia a militare negli ambienti musicali iniziando ad essere conosciuto col solo nome d’arte.

L’amore per Roma e l’amore per Lorenza, la sua fidanzata

Ora sul palco dell’Ariston con il brano Scopriti, risale al 2017 il suo primo album Quess, seguito nel 2020 da un secondo album. A dicembre riceve la bella notizia riguardante la selezione ad AmaSanremo che gli permette l’accesso al Festival, nella categoria Nuove Proposte.

Legatissimo alla sua città natale, Roma, la Capitale riecheggia spesso nelle sue canzoni ma l’amore per la città non è il solo della sua vita. Folcast sarebbe infatti fidanzato con una ragazza, Lorenza, di cui si conosce molto poco. Anche la fidanzata sui social, in particolare su Instagram, in questi giorni ha pubblicato numerose fotografie a sostegno del compagno.

Instagram e l’ultimo post prima della finale

Numerosi gli scatti sul profilo della campagna in cui Folcast viene ritratto insieme al cane Gigì, una vera mascotte per il cantante in gara al Festival.

In uno degli ultimi post pubblicati da Folcast su Instagram, dove è seguito da circa 8mila follower, il cantante dedica spazio alle emozioni pre-finale: “Stasera è importante, poche volte nella vita capitano cose così grandi. Salire sul palco del Festival di Sanremo per la finale delle Nuove Proposte, chiudendo questo lunghissimo cammino iniziato ormai diversi mesi fa, ha doppia valenza: è prima traguardo e poi punto di partenza“.