Luca Argentero e Cristina Marino, dopo 4 anni di unione, hanno deciso di sposarsi. I due hanno da poco avuto una figlia, Nina Speranza, e ora hanno deciso di fare un nuovo passo, quello del matrimonio, Covid permettendo.

L’annuncio di Cristina Marino sui social

La coppia formata da Argentero e Marino è molto riservata e lascia poco spazio ai gossip. Da un po’ di tempo, però, si vociferava riguardo al possibile matrimonio fra i due, soprattutto dopo la nascita della loro prima bambina. Questo evento straordinario, infatti, ha consolidato maggiormente il legame fra i due, che sembrano amarsi come non mai.

È la Marino che da qualche soddisfazione ai followers, postando nelle Storie Ig un video. La data del matrimonio non è ancora decisa, anche a causa della pandemia, ma la modella rivela qualche piccolo dettaglio. Dopo aver provato, con la wedding planner, alcuni piatti per il menù del grande evento, la Marino si lascia andare a qualche “confidenza” su Instagram: “Sarà una cosa molto semplice, covid permettendo. Sarà una festa d’amore semplicissima. La parola chiave è semplicità, magari più avanti vi terrò più aggiornati”.

La coppia si mantiene comunque riservata e non si lascia andare a condividere molti dettagli.

Cristina Marino, infatti, si esprime così: “La verità è che non condividerò molto, come sapete siamo molto discreti, ci piace che le cose private rimangano tali”.

La nascita di Nina Speranza

L’arrivo della prima figlia della coppia sembra aver dato una svolta alla coppia. In un’intervista di ottobre 2020 a Che tempo che fa, l’attore sostiene: “Prima non ero mai stato felice, adesso sì”. Dopodiché rivela che avrebbe voluto prima sposarsi con la sua dolce metà, ma a causa del Covid non hanno potuto. “Mi volevo sposare prima, ma c’è stata la pandemia. Appena risolviamo questo problema globale, lo facciamo”.

Insomma, la coppia appare serena e felice come non mai, e il loro matrimonio sarà solo la coronazione di questo grande amore.