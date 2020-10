Il 20 maggio scorso è diventata mamma per la prima volta della piccola Nina Speranza, frutto dell’amore con Luca Argentero. Oggi Cristina Marino è una mamma felice e, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, racconta tutte le sue sensazioni sul lieto evento che ha stravolto in positivo la sua vita.

Cristina Marino mamma sprint: l’intervista a Verissimo

Cristina Marino e Luca Argentero sono diventati genitori di Nina Speranza lo scorso maggio. La piccola è la prima figlia della coppia, frutto del loro amore. I due attori si sono conosciuti nel 2015 sul set del film Vacanze ai Caraibi e da quel momento non hanno mai smesso di perdersi di vista, con l’attore che si è separato l’anno dopo dalla moglie Myriam Catania.

Nel 2019 l’annuncio social della prima gravidanza e, a maggio 2020, il lieto evento che ha positivamente stravolto le loro vite. Oggi Cristina Marino è una mamma felice e orgogliosa della famiglia che sta gradualmente costruendo al fianco del popolare attore. A Verissimo, ospite di Silvia Toffanin, l’attrice si racconta tra carriera e vita privata: inevitabile una lunga parentesi sulla nascita delle principessa di casa, la piccola Nina Speranza.

La difficile gravidanza in era Covid

La neo-mamma racconta a Silvia Toffanin i momenti più belli della gravidanza, segnati tuttavia dall’emergenza Coronavirus che le ha procurato numerose preoccupazioni: “Avevo sottovalutato l’impegno di essere mamma: è totalizzante, ma lacrime di felicità. È stato un momento stancante, vissuto in epoca Covid, alla fase finale della gravidanza ho un po’ patito perché mamma non mi aveva mai visto con il pancione. Un momento bizzarro, poi per il parto siamo stati soli io e Luca: da un lato bellissimo perché ce la siamo vissuti appieno, dall’altro molto faticoso“.

Sul ruolo del compagno nella veste di padre, l’attrice rivela: “Luca è il mammo, un papà dolcissimo. Per lui è stato il coronamento di una vita stupenda. Quindi credo che Nina sia stata proprio la ciliegina sulla torta“.

Il momento del parto

Cristina Marino ricorda il fatidico momento del parto, vissuto al fianco dell’attore: “Ho avuto la fortuna enorme di avere Luca accanto e ricordo che appena Nina è uscita, Luca ha detto: ‘È bellissima’.

Un’emozione inspiegabile, un’emozione pazzesca. Ricordo che ero frastornata, ma ricordo che nell’istante in cui mi hanno dato la figlia, ti dimentichi tutto quello che hai passato. È un amore talmente potente che cancella la paura, avevo paura. Paura che lei stesse bene“. L’amore che la coppia prova l’uno per l’altro è testimoniato anche dalla sorpresa che la Marino ha ricevuto dal compagno una volta tornata a casa dall’ospedale: “In ospedale eravamo solo io e Luca, non c’era il via vai di parenti e in quel momento ci si dicono cose meravigliose. Mi ricordo che mi aveva scritto una lettera bellissima, sono tornata a casa e mi ha fatto trovare una serie di regali.

Luca è speciale nelle sorprese, è un’anima unica, lo penso ma credo che chiunque lo incontri riesca a vedere la sua luce e la sua bellezza: è proprio un bravo ragazzo“.

Fiori d’arancio a breve: “Ci sposeremo prima dell’estate“

L’attrice racconta poi un grave fatto avvenuto pochi giorni fa: “È un argomento molto sensibile perché pochi giorni fa è successa un cosa sgradevole. Io e Luca avevamo deciso di non pubblicare, invece un giornale ha pubblicato la foto di Nina riconoscibile: mi ha ferita perché paradossalmente i miei parenti non avevano foto di noi tre.

L’hanno vista sul giornale, e trovo questa cosa triste. Credo che a volte si dia per scontato. Ci abbiamo prestato davvero molta attenzione e abbiamo cercato di tutelarla“.

Per Cristina Marino e Luca Argentero, dopo la nascita della prima figlia, è ora il momento del passo più importante: il matrimonio. L’attrice rivela: “Luca prima che io partorissi aveva deciso a sorpresa di fare un matrimonio senza dirmelo, poi hanno chiuso l’Italia, quindi hanno saltato. Adesso con calma ci sposeremo prima dell’estate: mi piacerebbe fare una cosa normale,una festa d’amore solo con le persone che realmente conoscono la nostra storia d’amore“.

