Luca Argentero e Cristina Marino, diventati da poco genitori della piccola Nina Speranza, hanno condiviso le prime foto di famiglia su Instagram. L’attore ha postato alcuni scatti in bianco e nero che li vede assieme alla compagna e alla figlia. “Siamo gli unici autorizzati a condividere il nostro amore“, la dolcissima didascalia.

I primi scatti assieme alla piccola Nina Speranza

La nascita di Nina Speranza ha regalato sorrisi e grande felicità nella coppia composta da Luca Argentero e Cristina Marino. L’attore, diventato papà per la prima volta, sprizza gioia da tutti i pori come dimostrano gli ultimi scatti postati sul proprio profilo Instagram.

Argentero ha pubblicato le prime fotografie della coppia assieme alla figlia, nata il 20 maggio. Nonostante il bianco e nero scelto per gli scatti condivisi dall’attore, splendono due meravigliosi sorrisi sul volto della coppia. Lui abbraccia teneramente la compagna e la tiene per mano saltellando e manifestando tutta la propria contentezza. Lei sorride spensierata tenendo stretta a sé la piccola Nina Speranza. “Siamo gli unici autorizzati a condividere il nostro amore“, la didascalia a corredo delle foto. Il ritratto di una famiglia perfetta.

Visualizza questo post su Instagram •Siamo gli unici autorizzati a condividere il nostro amore• @cristina__marino Un post condiviso da @ lucaargentero in data: 4 Giu 2020 alle ore 3:18 PDT

La gravidanza in quarantena, poi il lieto annuncio

L’arrivo di Nina Speranza ha rappresentato per la coppia il primo step per la costruzione di una famiglia tanto desiderata. A dicembre l’attore aveva annunciato su Instagram che la sua Cristina era incinta e che, da due, la famiglia si sarebbe allargata portandosi a tre. Poi lo scoppio dell’emergenza Coronavirus e la gravidanza della Marino vissuta in quarantena al fianco dell’attore. E, soprattutto, le preoccupazioni della ragazza legate alla possibilità di non avere il compagno al suo fianco al momento del parto.

Per poi gridare la mondo intero il momento più atteso: la nascita di Nina Speranza in data 20 maggio, con un dolcissimo post su Instagram. Il futuro della coppia non può che prospettarsi felice e all’insegna dell’amore e dell’affetto.

