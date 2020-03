In quarantena a causa dell’emergenza Coronavirus come tutti gli italiani, Luca Argentero e la compagna Cristina Marino passano le giornate nella loro casa di campagna in attesa della primogenita.

La bella influencer è incinta di 7 mesi e sta trascorrendo questa gravidanza particolare condividendo i momenti anche più intimi sui social.

Gli scatti di felicità in attesa del lieto evento

La coppia, nata 5 anni fa, è più affiatata che mai e questo momento speciale della gravidanza li sta unendo ancora di più. Cristina, abituata all’uso dei social, condivide con i suoi numerosi fan i momenti più speciali, ma anche il compagno sta seguendo le sue orme.

Nell’ultimo post Instagram di Luca Argentero, infatti, si vede la compagna intenta a tagliargli i capelli, dal momento che tutti i parrucchieri in Italia sono chiusi. “Il parrucchiere è sempre aperto se hai Cristina Marino con te” recita la didascalia. La bella coppia sta passando la quarantena in Umbria, a Città della Pieve, nella loro villa immersa nel verde dove possono trascorrere le giornate all’aria aperta e facendo attività fisica.

Un storia d’amore nata sul set

La passione tra i 2 attori è nata proprio durante le riprese del film Vacanze ai caraibi di Neri Parenti nel 2015.

Si è infatti trattato di un vero colpo di fulmine per entrambi. Lei aveva da pochi anni fatto il suo debutto nel cinema con Amore 14, mentre lui era già il celebre attore che tutti noi conosciamo oggi. Quando sono usciti i primi gossip sulla coppia, si era pensato che Argentero avesse tradito l’allora moglie Myriam Catania con la giovane influencer, mentre come rivelato dallo stesso qualche tempo dopo, il matrimonio era già terminato precedentemente.

L’annuncio dell’arrivo del primo figlio della coppia è avvenuto su Instagram e durante un’intervista a Verissimo la futura mamma ha rivelato che il loro primogenito sarà femmina. La data del lieto evento si sta avvicinando sempre di più e i futuri genitori condividono momento per momento la loro attesa con i fan.