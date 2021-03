Torna ancora una volta sul palco dell’Ariston che lo ha consacrato al pubblico dopo la vittoria arrivata al Festival di Sanremo nel 2019 con il tormentone Soldi, Mahmood. Pseudonimo di Alessandro Mahmoud, tutto sul cantante milanese che a Sanremo ha trovato la fama: carriera, amore e il seguito su Instagram.

Mahmood: origini, vita privata e un passato da cameriere

Classe 1992, il nome di Mahmood è uno dei più celebrati negli ambienti musicali odierni e quando non ci mette propriamente la voce, sono tantissime le occasioni in cui a essere nota è la sua silenziosa penna in veste di autore, marchio di fabbrica di tantissime canzoni di successo come L’ultima canzone del mondo di Chiara Galiazzo e l’ultima recente canzone di Francesca Michielin, anche lei in gara al Festival, Cheyenne.

Nato il 12 settembre del ’92 da mamma sarda e padre egiziano, Mahmood ha passato i primi anni della sua vita a Gratasoglio dopo l’abbandono del padre che viene ripreso proprio nella celebre canzone Soldi. Diplomatosi al linguistico, con la forte passione per la musica, muove i primi accordi sulla sua chitarra mentre si divide tra casa il bar dove inizialmente faceva il cameriere.

Il ritorno di Mahmood a Sanremo dopo la vittoria con Soldi nel 2019

Come dicevamo, quello di Mahmood al Festival non è altro che un ritorno: uscito vittorioso nel 2019 con la sua soldi, quest’anno Mahmood torna in qualità di ospite per cantare uno dei suoi ultimi successi, il brano Inuyasha.

A soli 27 anni, Mahmood si può considerare uno dei cantanti più attivi e famosi del panorama musicale attuale sulla scia di un successo che però aveva già avuto una benedizione nel 2012 con la sua partecipazione a X-Factor, nella squadra di Simona Ventura che avrebbe dovuto partecipare al Festival quest’anno ma che dovrà forzatamente saltare a causa della sua positività al Covid.

Il presunto fidanzato di Mahmood: Lorenzo Tobia Marcucci

Sull’orientamento sessuale di Mahmood si è discusso a lungo sebbene il cantante stesso ci abbia sempre tenuto a mantenere ben lontano i riflettori dalla sua vita privata. “Dichiarare ‘sono gay’ non porta da nessuna parte, se non a far parlare sé“, aveva dichiarato Mahmood a Vanity Fair. Stando ai gossip più autorevoli, nel passato di Mahmood ci sarebbe un fidanzato: lui si chiamerebbe Lorenzo Tobia Marcucci, giovane e toscano con una carriera nel mondo della moda.

Il seguito su Instagram

Seguitissimo sui social e in particolare su Instagram dove vanta oltre 1 milione di follower, proprio poche ore prima della serata che lo vedrà sul palco nelle vesti di ospite il cantante ha scritto un post: “Sanremo city mi eri mancata.

Questa città mi ha cambiato la vita, ed è un’emozione tornare qui dopo due anni a presentare il mio nuovo progetto“.