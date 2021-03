La conduttrice Rai Milly Carlucci, classe 1954, ha mantenuto negli anni una forma fisica invidiabile. Storica presentatrice di Ballando con le Stelle e, da due anni, de Il cantante mascherato, la Carlucci sembra essere sotto un incantesimo di eterna giovinezza. Quale sarà il segreto per mantenersi sempre così giovane e in forma? La conduttrice ha deciso di svelarlo in un’intervista.

Una vita all’insegna del benessere

Fin da giovanissima la Carlucci ha sempre prediletto uno stile di vista sano, data la sua carriera nel pattinaggio artistico, come ha spiegato a Ok Salute e Benessere: “Io ero una sportiva agonista.

Per me il vivere in una determinata maniera era una condizione assolutamente necessaria per praticare l’attività che adoravo, quindi non mi è stato di peso”.

In seguito, però, a un avvelenamento da botulino, avvenuto circa 25 anni fa, la conduttrice ha iniziato a seguire una dieta molto più rigorosa. “Al ristorante avevo mangiato molluschi che, secondo me, erano stati scongelati e, poi, ricongelati. Sono stata male due settimane, con febbre alta. Quando ho ripreso la vita normale mi sono accorta che al solo sentire l’odore del pesce mi si chiudeva la glottide, che, addirittura, mi si gonfia se consumo cibi venuti a contatto con prodotti della pesca“.

L’avvelenamento, infatti, ha provocato nella Carlucci una serie di altre intolleranze, soprattutto al glutine e al lattosio, che limitano fortemente l’alimentazione della presentatrice: “Insomma, temo che la reazione del mio sistema immunitario a quel piatto di molluschi sia stata quella che, nel tempo, ha scatenato tutte le intolleranze, di cui prima non soffrivo, come quelle al glutine e al lattosio”.

Milly Carlucci, pelle delicata: come la cura

Oltre all’alimentazione, la Carlucci sostiene di dover fare molta attenzione anche alla cura della sua pelle.

Per una forte sensibilità al sole, la conduttrice deve evitare l’esposizione, che le provoca arrossamenti e vesciche sul viso. Inoltre, in un’intervista di gennaio a Salute e Benessere, aveva rivelato qualche altro trucchetto: “Una buona idratazione è fondamentale, utilizzo sempre una buona crema, specifica per le mie esigenze. E non manco mai di nutrire i capelli con impacchi di olio e prodotti ad hoc, anche perché i miei sono molto aridi”.