Insieme a Davide Sciortino, in arte Davide Shorty, a Daniele Folcarelli, in arte Folcast e a Gaudiano, sul palco dell’Ariston sale questa sera puntando la vittoria nella categoria Nuove Proposte al Festival di Sanremo il cantante di Roma, Marco Zitelli, in arte Wrongonyou.

Marco Zitelli è Wrongonyou: gli esordi in Georgia, negli Stati Uniti

Pochissimi lo conoscono come Marco Zitelli: in ogni dove ormai, anche al di fuori dagli ambienti musicali, lo si conosce solamente come Wrongonyou. Il cantante romano classe 1990, è uno dei quattro finalisti in gara questa sera al Festival di Sanremo per la categoria Nuove Proposte insieme ad altri 3 giovani cantanti emergenti.

Un nome inglese per un cantante che ha iniziato a muovere i primi passi in Georgia, negli Stati Uniti dove si avvicina al suo primo strumento, la chitarra.

Dalle aperture dei concerti di Mika alla candidatura ai Nastri d’Argento

Raggiunta fama su SoundCloud, piattaforma online dedicata ai musicisti dove pubblica i suoi primi brani, è un professore di Oxford a scovare il talento del giovane Marco. Nel 2016 esce il suo primo album, The Mountain Man e si fa largo anche in televisione esibendosi su La7 nel noto programma Propaganda Live.

Tantissimi i Festival a cui partecipa e nella sua vita è già passato anche dietro le quinte del cinema: nel 2017 lui stesso recita nel film Il premio, per il quale realizza anche la colonna sonora che gli garantirà la candidatura ai Nastri d’argento 2018 nella categoria miglior canzone originale. Affermatosi a pieno titolo nel panorama musicale, ora per la prima volta a Sanremo, tra il 2019 e il 2020 Wrongonyou inizia a girare il mondo seguendo la scia dei suoi tour arrivando ad aprire anche numerose date del celebre cantante Mika.

Il successo su Instagram e la scaramanzia prima della finale delle Nuove Proposte

Ora sul palco dell’Ariston, Wrongonyou tenta la scalata al primo posto nella classifica delle Nuove Proposte con il brano Lezioni di volo.

Già noto anche sui social, Wrongonyou vanta più di 24mila follower su Instagram e prima della finale di questa sera ha deciso di pubblicare un post “scaramantico”: “Non succede… ma se succede“, scrive il cantante che si appella al sostegno del suo pubblico in questa importante serata.