Torna sul palco di Sanremo anche Riccardo Fogli, storico frontman e bassista dei Pooh che ha poi intrapreso una canzone da solista. Assieme a Michele Zarrillo e Paolo Vallesi canterà alcuni pezzi che hanno segnato la sua carriera.

La carriera nei Pooh di Riccardo Fogli

Nato a Pontedera nel 1947, Riccardo Fogli inizia la sua carriera nella band Jet di Pontedera, per poi unirsi ad un gruppo rock di Piombino nel 1961. Questo gruppo si esibisce per le prime volte sotto il nome di The Slenders & Tony Rio, che arriverà a suonare anche al celebre Piper Club di Milano. Proprio qui, negli anni in cui lavorava come gommista a Piombino, Riccardo Fogli incontra i Pooh, nella loro prima formazione con Valerio Negrini e Mauro Bertoli.

È l’inizio di una storia lunga 7 anni: da bassista e frontman dei Pooh, Riccardo Fogli esce con brani celebri come Piccola Katy e In Silenzio, del quale è anche cantante. Sua la voce anche in Pensiero del 1971. La presenza nel gruppo di Dodi Battaglia però toglie sempre più spazio a Fogli, che lascia i Pooh nel 1973. Le loro strade si riuniscono tra il 2015 e 2016, per la reunion dei Pooh.

Riccardo Fogli solista dopo i Pooh

Dopo l’addio al Pooh, inizia la carriera da solista da Riccardo Fogli.

Arriva a Sanremo nel 1974 con il brano Complici, ma deve aspettare il 1982 per trionfare nel festival. Dopo aver fatto decollare la carriera da solista con il 45 giri Mondo, a Sanremo 1982 Riccardo Fogli vince con Storie di Tutti i giorni, che venne coinvolta anche in alcune polemiche per presunti brogli della casa discografica.

Torna a Sanremo anche nel 1991, con Ti prego di ascoltare. In questo anno torna anche a colalborare con Roby Facchinetti e Valerio Negrini, quando incide la canzone Amici. Ancora Sanremo nel 1992 con In una notte così e poi ancora con Romanzo, senza molto successo.

Tra i punti alti, arriva la vittoria di Music Farm, reality del 2004 condotto da Amadeus.

Vita privata di Riccardo Fogli

Oltre alla carriera di cantante, Riccardo Fogli è stato anche naufrago all’Isola dei Famosi nel 2019. Altrettanto movimentata la sua vita privata: il matrimonio con Viola Valentino si interrompe nel 1972 per un flirt con Patty Pravo. La separazione diventa ufficiale poi nel 1992, quando conosce Stefania Brassi con la quale ha un figlio, Alessandro.

Il secondo matrimonio di Riccardo Fogli arriva nel giugno 2010 con la modella Karin Trentini: con lei arriva anche della seconda figlia, Michelle.

