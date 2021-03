Classificatasi al terzo posto nella finale del Grande Fratello Vip, Stefania Orlando è oggi ospite nel salotto di Verissimo. La conduttrice ripercorre la sua avventura nella Casa, dal, turbolento rapporto con Dayane Mello alla speciale amicizia con Tommaso Zorzi. I ‘Zorzando’ si ritrovano così a Verissimo e lanciano alcune bordate agli ex coinquilini della Casa.

Stefania Orlando: tutte le emozioni del GF Vip

Stefania Orlando, ospite a Verissimo, ripercorre la sua lunga avventura al Grande Fratello Vip che la vista sul podio, classificatasi al terzo posto. L’intervista fa tappa sui momenti topici dell’esperienza della conduttrice a Cinecittà, tra amicizia, litigi, abbracci, lacrime, momenti di crisi e affetti da custodire.

La ‘Vippona’ è sempre stata se stessa, costruendo passo dopo passo il suo percorso con sincerità e trasparenza.

Indiscussa colonna portante per lei è stato Tommaso Zorzi, il giovane influencer vincitore di questa edizione. La coppia si è scoperta affiatata, più vicina che mai, sempre pronta a sostenersi reciprocamente, a litigare se c’era bisogno di litigare per poi riappacificarsi con un abbraccio e un bicchiere di vino. I ‘Zorzando’ sono stati un vero e proprio fenomeno dentro e fuori la Casa e hanno riscosso un successo incredibile, con i fan all’esterno che li hanno sempre supportati.

Ma per Stefania Orlando le emozioni non sono mai bastate: dalla dura querelle a distanza con l’ex Andrea Roncato alla romantica storia d’amore con Simone Gianlorenzi, musicista e suo attuale compagno.

‘Zorzando’: storia di un’amicizia

Dopo una breve intervista, a raggiungere Stefania Orlando in studio è proprio Tommaso Zorzi ed è subito show. I ‘Zorzando’ raccontano a Silvia Toffanin la loro speciale amicizia, come testimoniano le parole della ex gieffina: “Lui ha tollerato alcune parti di me e io di lui, ma abbiamo amato tutto.

Io devo dire che, se devo trovare un difetto in Tommaso, forse è un po’ permaloso. Ma se le cose gliele sai dire, non è permaloso“.

Il loro feeling maturato nella Casa è stato frutto di una scelta. Appena varcata la Porta Rossa a settembre, i due a sensazione hanno capito che sarebbe potuto nascere un buon legame. Così la Orlando: “La scelta si fa in base all’empatia che hai con una persona. Poi se sei donna, uomo… io non amo mettere etichette, siamo tutte persone“.

Giudizi spietati contro gli ex concorrenti

Ma lo show dei ‘Zorzando’ inizia quando Silvia Toffanin rivolge ad entrambi una domanda: “Con chi, fra i concorrenti, non usciresti a cena?

“.

Stefania Orlando è subito schietta, per poi puntare la sua scelta su colei che è stata la vera ‘nemica’ di gioco nel loft di Cinecittà: “Ho l’imbarazzo della scelta, ma ti dico con Dayane. Perché io l’ho stimata fino all’ultimo giorno perché giustamente mi voleva fuori dalla Casa. Faceva bene a mettermi in nomination, però alla fine non mi ha sfidato e lì, secondo me, è caduta. Non è stata così coraggiosa“. Tommaso invece ha pronto un lungo elenco di persone: “Giulia, Maria Teresa, Guenda, Pierpaolo“.

A testimonianza del fatto che il rapporto con la Ruta e sua figlia, così come con Giulia Salemi e Pierpaolo, non abbia possibilità di essere ricostruito.

A chiusura di intervista, Tommaso rivela: “Io ho sempre avuto un affetto inspiegabile per Stefania e mi manca, perché mi svegliavo ed era la prima persona che vedevo“.

