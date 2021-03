Claudio Santamaria e Francesca Barra hanno avuto l’opportunità di salire sul palco dell’Ariston in questa edizione del Festival. A volerli con sé è stato Achille Lauro, nel corso del ‘quadro’ della seconda serata dedicato a Mina. Lui attore, lei giornalista e conduttrice, conosciamo insieme la loro carriera e la loro romantica storia d’amore.

Claudio Santamaria e Francesca Barra: vita e carriere

Claudio Santamaria nasce a Roma nel 1974. Si diploma al liceo artistico, per poi inseguire il suo sogno di doppiatore ed attore. Dopo alcune esperienza in teatro, debutta al cinema nel 1997 con Fuochi d’artificio di Leonardo Pieraccioni.

Seguono alcuni ruoli importanti in L’ultimo capodanno di Marco Risi e L’assedio di Bernardo Bertolucci. Nel 2005 prosegue la sua ascesa con la collaborazione con Michele Placido nel film Romanzo criminale. Da segnalare il 2016, anno in cui raggiunge l’apice del successo vincendo il David di Donatello come miglior attore protagonista in Lo chiamavano Jeeg Robot.

Francesca Barra nasce a Policoro nel 1978. Laureatasi a Roma in Scienze della comunicazione, intraprende la sua carriera di conduttrice tv e radio. È stata inviata del Cristina Parodi Live su La7 nel 2012, l’anno successivo invece è inviata nella nuova stagione di Matrix e, nel 2014-15, è ospite fissa di Tiki-Taka, programma sportivo condotto da Pierluigi Pardo su Italia1.

Il loro amore e la collaborazione con Achille Lauro

Claudio Santamaria e Francesca Barra sono fidanzati dal 2017. Si sono sposati negli Stati Uniti nel novembre dello stesso anno e l’anno successivo a Policoro, paese della giornalista, per poi trasferirsi e prendere casa a Milano. La coppia ha rivelato nel 2019, con un annuncio su Instagram, di aver perso un bambino. Un brutto capitolo della loro vita, ma nella difficoltà si sono stretti ancora di più e ad oggi sono una delle coppie più apprezzate dello spettacolo.

Nel 2020 arriva una speciale collaborazione con Achille Lauro, diventando protagonisti del video-clip del singolo dell’artista Bam Bam Twist. Il cantante ha invitato la coppia sul palco dell’Ariston nel corso della seconda serata del Festival di Sanremo 2021, esibendosi proprio sulle note di Bam Bam Twist.

Approfondisci

Achille Lauro omaggia Mina e uno dei suoi scatti più iconici: il tributo a Sanremo 2021

Francesca Barra e l’amore per Santamaria: “Non è stato facile schivare tutti i colpi”