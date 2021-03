Fuoriprogramma a Domenica In, nel corso del puntatone speciale dedicato al Festival di Sanremo conclusosi ieri. Mara Venier, prima di mandare la pubblicità, prende parola e si rivolge stizzita contro la produttrice degli Extraliscio, impossibilitati ad esibirsi per un ritardo della diretta del programma. “Prima si informi bene“, la rabbia della ‘zia Mara’.

Mara Venier si scusa con Random e Ghemon

AGGIORNAMENTO DELLE 18.30 – Nel corso della diretta di Domenica In dedicata a Sanremo 2021, Mara Venier annuncia che alcuni artisti non avranno la possibilità di esibirsi a causa del ritardo generale del programma e del poco tempo a disposizione: si tratta di Random e Ghemon.

La conduttrice si dispiace per l’imprevisto e li invita in studio a Domenica In in una delle prossime puntate.

La rabbia di Mara Venier

Anche Mara Venier a volte perde le staffe, come è capitato oggi nella diretta di Domenica In dal teatro Ariston di Sanremo. La conduttrice, prima di mandare la pubblicità, si è rivolta contro la nota produttrice Elisabetta Sgarbi, rispondendo ad una sua insinuazione polemica ripresa da un articolo di Adnkronos.

“Ho il piacere di non conoscerla cara signora“, dichiara la conduttrice, facendo successivamente riferimento alle parole che l’hanno irritata: “Allora qui non è stato mandato via nessuno, forse lei dovrebbe avere un po’ di rispetto per il Papa, Papa Francesco, perché noi abbiamo cominciato il nostro programma molto in ritardo per la diretta con Papa Francesco, quindi prima si informi bene perché non abbiamo avuto la possibilità“.

Il messaggio della produttrice degli Extraliscio

Tale Elisabetta Sgarbi è la produttrice degli Extraliscio, gruppo che ha partecipato a Sanremo 2021 e che, a quanto pare, è impossibilitato ad esibirsi a Domenica In oggi pomeriggio. “La scortesia e la mancanza di attenzione degli autori e della conduttrice di Domenica In è senza scuse – tuona la produttrice in una nota all’Adnkronos.

– Invitano settimane prima Gli Extraliscio alla trasmissione, li fanno fermare un giorno in più a Sanremo, li convocano prima alle 16.30, poi alle 15.30, li sottopongono ai tamponi, e poi li rimandano a casa, senza farli esibire e senza fargli dire una parola sulla loro presenza a Sanremo. Sarebbe bastato accorciare le esibizioni di tutti, senza fare selezioni arbitrarie e offensive. Una totale mancanza di rispetto, indegna di accompagnare un festival come quello appena concluso, condotto in porto con eroismo e cortesia“.