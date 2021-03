Un anno dopo Michele Zarrillo torna sul palco di Sanremo. Il cantante romano si esibisce assieme a Riccardo Fogli e Paolo Vallesi. Il suo rapporto con il palco dell’Ariston è lungo 40 anni, ma interessante è anche la sua vita privata, in cui figura anche un recente matrimonio segreto con Anna Rita Cuparo.

La carriera di Michele Zarrillo

Michele Zarrillo è nato a Roma nel 1957 ed ha iniziato ad imporsi nella scena rock del territorio a partire dagli anni ’70. Tra i primi successi professionali, figura un Festival di Castrocaro, ma anche collaborazioni con grandi della musica italiana come Renato Zero e Ornella Vanoni.

La sua prima storia volta a Sanremo risale al 1981, esattamente 40 anni prima dell’ospitata della finale di Sanremo 2021.

L’anno della definitiva consacrazione sanremese è il 1987, quando Michele Zarrillo vince le Nuove proposte con La Notte dei Pensieri. Seguono poi altri successi come Cinque Giorni (1994), L’elefante e la farfalla (1996) e altre 4 partecipazioni negli anni 2000. L’ultima volta a Sanremo risale all’edizione 2020, dove Michele Zarrilo si esibisce con L’estasi o nel fango, con cui si classifica però solo 18esimo.

Vita privata e problemi di salute di Michele Zarrillo

Tra i momenti più difficili della vita di Michele Zarrillo, sicuramente figura l’infarto che nel 2013 lo ha costretto in terapia intensiva.

La sua vita privata è segnata invece dal lungo rapporto con la compagna Anna Rita Cuparo: dopo 20 anni di convivenza, i due si sono sposati in segreto. “Lo abbiamo fatto per i nostri figli” ha dichiarato Michele Zarrillo lo scorso anno, aggiungendo: “È una garanzia in più per loro ed è stato anche un modo per unire ancora di più la famiglia. Ci siamo sposati in municipio ed è stato bello festeggiare con amici e parenti”.

Sono tre i figli di Michele Zarrillo: Valentina del 1981, Luca del 2012 e Alice del 2012.

La prima figlia, alla fine del 2019, ha reso nonno Michele Zarrillo.

