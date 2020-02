È stato l’ultimo della serata a cantare (ad un orario illegale) ma ha già conquistato la parte alta della classifica. Michele Zarrillo, con la sua Nell’estasi e nel fango, è uno dei cavalli su cui scommettere in questo Sanremo 2020: energico e perfettamente a fuoco, merito anche della neo moglie. Il cantante, infatti, si è appena sposato, in gran segreto, con la storica compagna Anna Rita Cuparo.

“Mi sono tradito”

A rivelarlo è stato lo stesso Zarrillo: “Volevo che restasse un segreto ma ormai mi sono tradito” ha detto a DiPiù Tv.

Il cantante non ha portato la fede al dito sul palco per non destare sospetti e attenzioni: “Non amo usare la mia vita sentimentale per far parlare di me”. Il matrimonio però è ora di dominio pubblico e i presupposti, solidi numeri alle spalle, sono ottimi: 20 anni di convivenza, 62 anni lo sposo, 39 la sposa. “Lo abbiamo fatto per i nostri figli” ha dichiarato il cantante a DiPiù Tv. Un amore che non aveva bisogno di conferme, ma di garanzie: “È una garanzia in più per loro ed è stato anche un modo per unire ancora di più la famiglia.

Ci siamo sposati in municipio ed è stato bello festeggiare con amici e parenti”.

Michele Zarrillo a Sanremo 2020

Il matrimonio per i figli

I figli di Michele Zarrillo e Anna Rita Cuparo sono Luca (nato nel 2010) e Alice (classe 2012). Due bimbi piccoli che si aggiungono al nipote di Zarrillo, di soli tre anni. Il piccolo è il bimbo di Valentina, altra figlia che Zarrillo ha avuto dalla precedente relazione. “Non troverete mai foto mie e di mia moglie insieme.

E non voglio farmi fotografare con i miei figli” ha detto il cantante in relazione alla sua privacy. Tanti anni di carriera e praticamente nessuna paparazzata. Massimo riserbo anche da parte della moglie che sappiamo essere una musicista professionista (suona il violoncello) di 23 anni più giovane rispetto al marito.

Michele Zarrillo (immagine: Facebook / michelezarrilloofficial)

