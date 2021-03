In una giornata come queste si percepisce come l’affetto che per mesi e mesi ha circondato Dayane Mello, rinchiusa nella casa del Grande Fratello Vip, non sia affatto svanito con lo spegnersi delle telecamere. Sono infiniti i messaggi che sono arrivati quest’oggi alla modella, in quella che rappresenta ora per lei una giornata triste: il compleanno del fratello Lucas, morto qualche settimana fa in un incidente stradale.

Dayane Mello, oggi il compleanno di Lucas: il fratello morto in un incidente

Circondata d’affetto fuori e dentro la casa: così Dayane Mello trova ristoro ad un profondo e acuto dolore che ancor più ora, tornata a casa, scandisce il tempo della sua vita.

É il dolore per la morte del fratello Lucas, deceduto a poche settimane dal termine del reality di Mediaset in Brasile, vittima di un incidente stradale. La modella, avuta notizia della scomparsa del fratello, aveva deciso di rimanere nella casa per avere vicino a sé quel calore e quell’affetto “straordinario”.

Tantissimi messaggi d’affetto su Instagram e la storia di Dayane: “Te amo, sinto sua falta“

E dai tantissimi ex vipponi che hanno condiviso con lei questa esperienza televisiva, ma anche dai tantissimi seguaci, Dayane Mello è stata ricoperta d’affetto.

Una giornata che ha visto la Mello inondata di messaggi in suo supporto e in ricordo di Lucas. “Te amo Lucas, sinto tu sua falta“, ha scritto oggi Dayane Mello nelle sue storie Instagram dopo aver ripostato numerosi messaggi d’affetto arrivati per lei via social. Parole scritte col telefono al di sopra di una fotografia, uno scatto che immortala la tomba del fratello Lucas iconicamente somigliante ad un campo da calcio, la grande passione del suo giovane fratello.

Le storie di Dayane Mello dedicate al fratello Lucas. Fonte: Instagram

Tra gli ex del Grande Fratello Vip che hanno voluto rivolgere privatamente un messaggio a Dayane Mello in questa triste giornata c’è anche l’ex vippone Mario Ermito.

Ovviamente non manca il sostegno di Rosalinda Cannavò che sempre su Instagram ha voluto anche lei condividere numerose storie di fan che hanno ricordato Lucas nel giorno del suo compleanno.