Sembrava tutto fino qualche mese fa tra Tina Cipollari e il compagno Vincenzo Ferrara, destinati a tornare sulle copertine delle riviste di gossip da “single” più che in coppia. E invece, pare proprio che Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara possano volare a nozze e pure in breve tempo.

Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara: crisi superata

Sulla loro storia d’amore si è discorso a lungo e a più riprese sono arrivate conferme e smentite dai diretti interessati. L’ultima volta risale a novembre scorso quando Tina Cipollari, opinionista per eccellenza di Uomini e Donne, sembrava confermare in pieno quella crisi sentimentale che aveva poi portato alla definitiva rottura tra lei e Vincenzo Ferrara: “Credo sia giusto comunicare tramite i miei profili social di essere tornata felicemente single, così come ho fatto quando mi sono trovata felicemente divorziata“, aveva scritto ai tempi sui social Tina Cipollari che sembra però aver virato drasticamente.

Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara pronti alle nozze: parola di testimone

Non solo infatti la crisi sembra essere superata ma pare che i problemi abbiamo lasciato così tanto spazio alla sola complicità e al solo amore tra i due che Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara starebbero pensando al matrimonio.

Secondo quanto riportato da Nuovo Tv e ripreso da più testate giornalistiche di gossip, la coppia superata la maretta sarebbe pronta a giurarsi amore eterno, un passo che Tina Cipollari già aveva compiuto al fianco dell’ormai ex Kikò Nalli, padre dei suoi figli. E la cerimonia potrebbe avvenire ancor prima del previsto: pare che la coppia sia infatti pronta a percorrere la navata già questa estate. Il tutto al momento non trova una conferma ufficiale da parte dei diretti interessati ma da parte di un testimone sì, una persona X molto vicina alla coppia che avrebbe riferito delle nozze imminenti.

