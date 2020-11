Questa volta è ufficiale e a parlarne in prima persona sui social è la stessa celebre opinionista di Maria De Filippi. Così infatti, a mezzo social, Tina Cipollari ha voluto mettere la parola “fine” ad ogni illazione e pettegolezzo, chiacchiericcio o quel che sia, parlando apertamente della fine della sua relazione con Vincenzo Ferrara.

Tina Cipollari, è finita con Vincenzo Ferrara: “Felicemente single“

Già all’inizio di settembre si chiacchierava parecchio sulla presunta fine della relazione tra Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara, l’uomo che le ha ridonato il sorriso e rubato il cuore dopo la fine del precedente matrimonio con Kikò Nalli, il padre dei figli dell’opinionista di Uomini e Donne.

Si vociferava, all’inizio di settembre, di una brusca rottura con l’imprenditore toscano che però erano state smentite in toto da alcune fotografie pubblicate da Diva e Donna.

Prima le voci, poi la smentita: ora però, la conferma

In quell’occasione il settimanale aveva infatti reso pubbliche gli scatti della coppia, più appassionata che mai tra dolci baci ed effusioni, in quel di Porto Ercole, sull’Argentario, dove avevano trascorso qualche giorno di relax lontano dai rispettivi impegni di lavoro.

Tutto sembrava filare liscio ma ora, a qualche mese di distanza, arriva la notizia che accredita quelle voci dapprima soppresse e poi fatte cadere nel vuoto. “Non amo molto parlare della mia vita privata – scrive Tina Cipollari sui social – Credo sia giusto comunicare tramite i miei profili social di essere tornata felicemente single, così come ho fatto quando mi sono trovata felicemente divorziata“.

La conferma della fine della relazione tra Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara. Fonte: Instagram

Se qualcuno doveva proprio dare questa notizia, Tina Cipollari ci tiene ad essere la prima voce.

“Tra me e Vincenzo è finita – racconta poi l’opinionista più “feroce” della tv – Perciò, gradirei, anzi pregherei tutti voi e gli organi di stampa, per rispetto e serietà, di non associarmi o accostarmi più ad un amore che da qualche tempo non ha più motivo di esistere nella mia vita“.

