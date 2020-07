Sarebbe finita la storia d’amore tra Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara ed ora l’opinionista di Italia 1, secondo alcuni, avrebbe intenzione di recuperare il rapporto con l’ex marito Kikò Nalli. Si tratta però di rumor che i protagonisti della vicenda (o quantomeno uno di essi) avrebbero già smentito.

Non che ci sia stata una dichiarazione ufficiale: dalla bocca di Tina cipollati non sono uscite parole che ufficializzassero una rottura, che secondo il settimanale Di Più, che ha parlato con un “informatore” vicino alla coppia, sarebbe motivata dalla distanza: lei vive a Roma, Vincenzo Ferrara vive a Firenze dove gestisce un rinomato locale.

A dare il colpo di grazia ad una relazione già complicata sarebbe stato il lockdown, con un rapporto distaccato in maniera forzata.

Inoltre, sempre secondo la fonte di Di Più Tv, Tina è intenzionata a salvare la sua famiglia con Kikò: “Anche se in TV si mostra in un modo, Tina è in realtà una donna d’altri tempi, crede molto in alcuni valori. E, oltre che nella dieta, ora vuole impegnarsi anche per rimettere insieme la sua famiglia, in cui ha sempre creduto e su cui ha sempre puntato”.

Kikò Nalli smentisce il ritorno di fiamma

In realtà Kikò Nalli risulta uffiialmente ancora fidanzato con Ambra Lombardo, anche se dai social dei due sono sparite foto insieme negli ultimi tempi. Inoltre, Kikò stesso, in un commento sotto un suo post, avrebbe smentito le voci di un riavvicinamento: “Buciardi, detto alla romana. Finti gossip per arrivare dove? Da nessuna parte. Non avete nulla da scrivere massa di falsi insignificanti. Quanto mi fate ridere. Non so chi sia colui che ha dato questa notizia fake, ma evidentemente non aveva nulla da scrivere”.

La smentita di Tina Cipollari

Nelle stories della Cipollari ci sarebbe un’altra, ulteriore, conferma: l’opinionista ha infatti condiviso una story dell’amico Simone Di Matteo, che posta una foto della coppia Cipollari-Ferrara, e scrive: “Una coppia bellissima, un grande amore. Ma perché la gente ha la strana mania di inventarsi liti non esistenti e Addii non avvenuti?“.

