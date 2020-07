Il volto di Uomini e Donne Tina Cipollari è furiosa contro chi ha messo in giro le voci della presunta fine del suo rapporto col fidanzato e un riavvicinamento con Kikò Nalli, suo ex marito. Dopo le indiscrezioni, smentite da entrambi, è arrivata una storia su Instagram in cui attacca direttamente la fonte della notizia.

Le voci su Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara

Negli scorsi giorni, il settimanale DiPiù aveva rilanciato una pesante indiscrezione: Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara si sarebbero lasciati. La causa dietro la rottura, secondo il settimanale, è stata imputata alla distanza acuita anche dalla quarantena da Coronavirus.

Non solo, però.

Nel rilanciare il gossip, infatti, il settimanale aveva aggiunto che “Tina è in realtà una donna d’altri tempi, crede molto in alcuni valori. E, oltre che nella dieta, ora vuole impegnarsi anche per rimettere insieme la sua famiglia, in cui ha sempre creduto e su cui ha sempre puntato“. La volontà, quindi, sarebbe stata quella di riavvicinarsi all’ex marito Kikò Nalli, padre del figlio Mattias.

La rabbia di Tina Cipollari contro il gossip

A strettissimo giro erano arrivate le prime smentite: Nalli aveva dato dei “buciardi, detto alla romana“ a chi aveva diffuso le voci; gli ha poi fatto eco anche Tina Cipollari, recriminando che i media sarebbero intenti a “inventarsi liti non esistenti e Addii non avvenuti“.

Poche ore fa, l’ex tronista del programma di Maria De Filippi si è sfogata senza freni, mostrando tutta la sua rabbia. “A volte penso che l’uomo non abbia davvero bisogno di cibo o acqua per sopravvivere, ma solo di pettegolezzi, di quei gossip sterili” ha scritto. Poi continua: “Non capisco come si possa, in una testata così importante, riportare voci di corridoio che non fanno bene a nessuno, specialmente ai miei figli che vorrei ricordare essere ancora dei minori“.

Tina Cipollari: “Vergognatevi!”

La preoccupazione della Cipollari va appunto ai figli, che “magari non hanno superato del tutto la mia separazione dal padre“. Per questo, spiega, “queste fake news illudono e destabilizzano solamente i miei ragazzi. Vergognatevi!”.

La Cipollari poi si dice “una donna felicemente divorziata“, per poi invitare la giornalista dietro al pezzo incriminato a “cambiare semplicemente mestiere e le ricordo che la diffamazione è un reato“.

La chiusura è furiosa: “Buffoni, pagliacci“.

