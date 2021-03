Meno di 24h dopo l’inizio delle voci su un flirt tra Anna Tatangelo e Livio Cori, è arrivata durissima la reazione della cantante ed ex di Gigi D’Alessio. Della vicenda, si era detto infatti che sarebbe stato proprio il cantane napoletano a presentare la Tatangelo al rapper Livio Cori. Una versione, questa, contestata dalla stessa Tatangelo tramite alcune storie su Instagram.

Anna Tatangelo storie Instagram: “Ho deciso di parlare io“

A sganciare la “bomba di gossip” ci aveva pensato Santo Pirrotta durante la puntata di martedì 9 di Ogni Mattina. Nel corso del programma, è stato detto che “Anna Tatangelo ha un nuovo amore ed è un collega, più giovane di lei di 3 anni: Livio Cori.

Il bello è che è stato proprio Gigi a presentarglielo!”. La Tatangelo e D’Alessio si sono lasciati agli inizi di marzo 2020, dopo 14 anni e un figlio assieme, Andrea D’Alessio.

Come si è vociferato di una nuova relazione per Gigi D’Alessio – con una donna che avrebbe 26 anni in meno di lui – così le voci del gossip hanno raggiunto la Tatangelo, che però non ci sta e ribatte duramente. “Visto che c’è gente che parla a vanvera senza sapere cose – ha scritto la cantante – Ho deciso stavolta di parlare io“.

Anna Tatangelo furiosa: “Partirà una diffida“

Nella sua prima storia, continua così: “Partendo dal presupposto che Gigi ed io non stiamo insieme da più di un anno e come lui ha il diritto di rifarsi una vita ne ho il diritto anche io, ci tengo solo a dirvi che partirà una diffida a chiunque si permetta (intendo ovviamente ai giornali) di dichiarare con tanto di virgolettati che ho rilasciato interviste sulla mia vita privata“.

La Tatangelo quindi minaccia denunce sulla questione, sottolineando: “Quando e se mi andrà di farlo, lo farò io“.

In una seconda storia, inoltre, affronta direttamente la questione del presunto flirt con Livio Cori, smentendo di fatto quanto trapelato nelle ultime ore.

Flirt con Livio Cori: parla la Tatangelo

La cantante e conduttrice 34enne, ha voluto infatti specificare: “Conosco Livio da anni, abbiamo fatto un Sanremo insieme ed è stato ospite ai miei live”. Inoltre, “sta lavorando al mio disco, quindi queste ca**ate inventate di sana pianta del ‘Gigi ha presentato Livio etc’ risparmiatevele“. Pesante quindi la risposta sulla questione che vuole Gigi come “cupido” di questo presunto nuovo flirt. “Detto ciò – prosegue la Tatangelo – avete sempre parlato voi giornali per me e di me e sono 16 anni che sento ca**ate.

Da quanto ne avevo 18, all’epoca ero troppo piccola e troppo impaurita per dirvi quello che vi sto per dire, ma ora non me ne frega niente: fatevi i ca**i vostri“.

La storia, si conclude con un post scriptum della Tatangelo: “Quando avrò voglia di parlare di me lo farò io, per il resto fatevi una vita“. Ai più, affamati di gossip, non è sfuggito però un dettaglio: nelle storie di fatto la Tatangelo non ha smentito il flirt con Livio Cori, ma solo che a presentarglielo sarebbe stato Gigi. Per molti, una riprova che effettivamente qualcosa in pentola stia bollendo, oltre alla rabbia della cantante.

Approfondisci