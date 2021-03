Dopo il colpo di scena di ieri pomeriggio, le anticipazioni di Uomini e Donne prevedono un’altra puntata spumeggiante per oggi pomeriggio. Come di consueto il dating show di Maria De Filippi andrà in onda su canale 5 alle 14:45 e in apertura ci sarà una sfilata destinata a dividere gli opinionisti. Grande protagonista di oggi sarà Gero Natale, il cavaliere del trono over che sta facendo una vera e propria strage di cuori, tanto da aver conquistato anche la tronista del trono classico Samantha Curcio. Spazio poi a Massimiliano, il tronista che avrà un confronto diretto con la corteggiatrice Vanessa.

Anticipazioni di oggi, 10 marzo: Gemma sfila imitando Charlize Theron

Sarà una puntata di Uomini e Donne bollente quella di oggi, 10 marzo, registrata il 3 marzo scorso. Come riportato da Il Vicolo delle News, sono tante le cose che accadranno in puntata, temi destinati a essere discussi per un po’. Si parte anzitutto con una classica sfilata che vedrà al centro dell’attenzione nuovamente la dama Gemma Galgani che oggi si cimenterà in una passerella nelle vesti dell’attrice Charlize Theron. La sfilata, dal titolo Scacco al re: sedotto e conquistato, indubbiamente scatenerà una reazione di Tina, scatenatasi di fronte alla vista di Gemma Galgani immersa in una vasca di palloncini.

Proprio Gemma sarà poi al centro dello studio, al termine della sfilata, insieme a Cataldo con il quale è uscita.

Samantha Curcio conquistata da Gero, Massimiliano si confronta con Vanessa

Come dicevamo però, altro grande protagonista della puntata sarà Gero Natale che ha incontrato la tronista del Trono Classico, Samantha Curcio (recentemente al centro di forti critiche dopo la notizia di una sua apparizione in passato in un altro programma televisivo). C’è del tenero tra i due, molta complicità ma Gero non è uscito solo con lei.

Fa poi capolino al centro dello studio il tronista Massimiliano che avrà un confronto con la corteggiatrice Vanessa con la quale è uscito in esterna e con la quale si è aperto sulla malattia della madre, riporta il Vicolo.