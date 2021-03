Appena archiviata l’avventura sanremese, Arisa torna sui social con una foto che fa impazzire i fan. “Vi piacciono le mie tette?“, chiede la cantante, ma il messaggio che c’è dietro quell’immagine non è una semplice provocazione.

Arisa infiamma il web con una foto in reggiseno

Arisa non è nuova a foto che fanno il pieno di like e mostrano lati della sua storia al di là dei riflettori, e le ultime immagini condivise dalla cantante sono un’altra dimostrazione del suo rapporto con se stessa e con il proprio corpo, pregi e difetti compresi.

L’artista ha scelto di raccontarsi attraverso alcuni scatti che la vedono protagonista “senza veli”, in reggiseno davanti all’obiettivo.

Il messaggio che incornicia il post su Instagram, però, non è mera provocazione perché affonda l’occhio in una riflessione sul suo percorso di donna, consapevole e fiera.

“Quando ero piccola – spiega Arisa ai suoi follower – il mio seno era un grande problema. Stasera mi guardavo allo specchio e pensavo a quanto mi piace adesso. È meno tonico di quando avevo 20 anni, e ha qualche smagliatura che adesso trovo deliziosa. Ho incontrato un uomo capace di ripetermi che sono bella un milione di volte al giorno e ho imparato dalla mia storia precedente che i complimenti non vanno rifiutati.

In più Andrea adora la mia pancia, e quando sto per inca***rmi mi fa ridere. Ho bisogno di qualcuno che mi faccia sentire bella perché mi affranca del dubbio di non esserlo, ed è un problema in meno. Sentirmi apposto mi fa sentire più sicura di amarmi e di amare. Tutto il contrario di ciò che ci raccontiamo. E non parlo solo di un ipotetico partner. Tempo bello da passare con le amiche, persone di famiglia, gente con cui ci si trova bene…“.

A chiudere il suo racconto, un chiaro invito a chi legge: “Il tempo che stringe, abbine cura.

C’è tanto da vivere“. E la domanda “Vi piacciono le mie tette?“, inserita in fondo al post, suona come un interrogativo a cui lei ha già dato la sua risposta.

Post di Arisa su Instagram

Le reazioni alla foto di Arisa

Tante le reazioni positive incassate da Arisa su Instagram, con un vero e proprio boom di like che sigillano un consenso sempre più ampio e trasversale.

Tra i volti famosi che hanno commentato la foto, Asia Argento, che ha scritto “Sex Bomb“, poi Gabriella Labate, “Bella de casaaaaaaa sei stupenda tutta!!!!!“, e ancora tanti utenti a sottolineare la sua bellezza con messaggi come “Sei pazzesca“, “Una donna con la D maiuscola“.

