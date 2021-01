Arisa (Rosalba Pippa) è una cantante italiana nata a Genova il 20 agosto 1982, ma cresciuta a Pignola, in provincia di Potenza. Dopo il successo maturato con la vittoria tra le nuove proposte del Festival di Sanremo nel 2009 con il brano Sincerità, la carriera musicale della cantante lucana ha spiccato letteralmente il volo.

Arisa, entrata di fatto nella lista dei 26 big per il titolo 2021, è pronta a tornare protagonista all’Ariston, il teatro che l’ha resa grande.

Arisa: da vincitrice del Festival di Sanremo a valletta

Il suo nome d’arte è l’acronimo dei nomi dei componenti della sua famiglia: il padre Antonio, Rosalba (il suo nome), le sorelle Isabella e Sabrina e la madre Assunta.

Fin da piccola coltiva la passione della musica ascoltando le canzoni di Mariah Carey e Céline Dion.

L’occasione della sua vita si presenta nel 2009 quando viene ammessa fra le nuove proposte del Festival di Sanremo con il brano Sincerità. La canzone, proclamata vincitrice, le spalancherà definitivamente le porte nel mondo della musica. L’anno successivo decide di presentarsi nuovamente al Festival, ma questa volta si confronterà con la categoria dei campioni, riuscendo a raggiungere la finale con il brano Malamorenò.

Nel 2012 si piazza al secondo posto dietro ad Emma Marrone, con il brano La notte. Per la tanto ambita vittoria tra i “grandi” dovrà attendere il 2014, anno in cui batterà Renzo Rubino e Raphael Gualazzi in finale con Controvento. L’anno seguente tornerà sul palco dell’Ariston nell’insolita veste di co-conduttrice al fianco di Emma Marrone e Carlo Conti.

Sebbene i 3 siano riusciti a condurre una dignitosissima edizione del Festival, voci di corridoio affermano dell’esistenza di una certa rivalità tra le due cantanti che si sarebbero di fatto ignorate per tutta la durata del programma.

I talent show: da X-Factor ad Amici

La popolarità maturata con la vittoria tra le nuove proposte del Festival di Sanremo nel 2009, le ha permesso di essere scelta come giudice per la quinta edizione di X-Factor. Sebbene la prima esperienza come giudice si sia conclusa nel migliore dei modi, in occasione del suo ritorno ad X-Factor 2016 Arisa è stata fortemente criticata dalla stampa e dagli stessi telespettatori.

Protagonista di verdetti “discutibili”, la cantante si sarebbe inoltre presentata al primo live in leggero stato di ebrezza: “Cari amici, compagni, fratelli vicini e lontani. Avete ragione, ieri sera ero brillina – ha ammesso la cantante con un post pubblicato sui social – Ero molto ansiosa, in camerino mi avevano regalato una bottiglia di champagne di ottima marca e quindi mi sono fatta prendere. Un brindisino a destra, uno a sinistra e mi sono inciuccata tutta. Almeno non avevo più l’ansia”. Chiusa la parentesi ad X-Factor, dal 14 novembre 2020 è professoressa e membro della commissione di canto della ventesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi.

