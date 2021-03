Se prima si parlava solo di fortissima supposizione, ora è lo chef Damiano Carrara in persona a confermare: si sposerà e lo farà con Chiara, giovane ragazza già apparsa sul suo profilo Instagram, ma della quale finora si sapeva ben poco. Quel che si sa ora, però, cambia le carte in tavola, e lo annuncia Carrara con pochissime ma fondamentali parole: “Ha detto si!”.

Chef Damiano Carrara si sposa: le parole ai fan

Le fan dello chef più bello d’Italia dovranno rassegnarsi: Damiano Carrara dichiara di essere al settimo cielo e pronto a formare una famiglia con la sua fidanzata (presto sposa). Le sue parole sono più che esaustive rispetto ai suoi sentimenti: “Ho voglia di far conoscere a voi che siete parte del mio quotidiano e che mi seguite, anche questa parte di me, di farvi conoscere Chiara, questa famiglia che sta nascendo e che è ad un passo da uno dei momenti più belli…in fondo amare ed essere amati è la felicità più grande che la vita ci possa regalare”.

Allo stesso tempo Damiano ha confermato di essere e voler rimanere una persona riservata, per cui difficilmente ci saranno grandi rivelazioni sulla fidanzata Chiara o i preparativi per le nozze: “Sono sempre stato molto riservato sulla mia vita privata, proteggendola e lasciandola fuori dai social o dagli schermi tv”.

Il post dello chef Damiano

Chef Damiano: chi è la fidanzata Chiara

I due sono apparsi insieme sui profili social dello chef solo poche altre volte. Nello specifico, era accaduto a San Valentino con una foto che li ritraeva insieme in compagnia del loro cagnolino Paco, e a Natale, quando i due erano apparsi sul profilo Instagram dello chef in due foto in cui apparivano intenti a preparare l’albero di Natale.

Di Chiara, però, si continua a sapere molto poco: anche la giovane è molto riservata sui social e non sembra voler dire molto di sé attraverso quelli del fidanzato, sui quali, come già detto, appare molto di rado.

Approfondisci:

Chef Damiano Carrara, spuntano le foto della presunta fidanzata