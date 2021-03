Notizia degli ultimi minuti che il cantante Gianni Morandi è ricoverato in ospedale a Bologna. Secondo le prime informazioni, Gianni Morandi è stato ricoverato d’urgenza all’ospedale Maggiore di Bologna dopo aver riportato ustioni su mani e gambe. Alla base, ci sarebbe un incidente domestico avvenuto mentre stava lavorando nei suoi terreni.

Ustioni per Gianni Morandi, ricovero d’urgenza

Le fonti che riportano la notizia partono da una foto postata da Gianni Morandi su Instagram: poche ore fa il cantante stava lavorando in campagna, mostrando di aver trovato dei guanti su misura per le sue mani. Poi, la notizia rilanciata anche da Ansa: Gianni Morandi sarebbe stato ricoverato d’urgenza all’ospedale Maggiore di Bologna, prima di un trasferimento all’ospedale di Cesena.

La ricostruzione vede Gianni Morandi ustionato mentre stava bruciando delle sterpaglie. Il cantante 76enne sarebbe poi inciampato e caduto sul fuoco, rendendo così necessario l’arrivo del 118 e il ricovero in ospedale. Viene riportato che Gianni Morandi avrebbe gravi ustioni alla mano destra e, per questo, è stato portato al Centro Grandi ustionati di Cesena. Secondo quanto riporta Repubblica, Morandi non sarebbe però in pericolo e avrebbe anche scherzato assieme ai sanitari e avrebbe lui stesso mostrato al primario del pronto soccorso – riporta il Resto del Carlino – la foto che aveva scattato prima dell’incidente.