Lacrime a Uomini e Donne durante un confronto tra Massimiliano ed Eugenia. Il tronista di 20 anni Massimiliano Mollicone si è mostrato nelle sue fragilità, ripercorrendo quanto accaduto durante l’esterna con la giovane Eugenia, scelta in questi giorni dopo aver perso Costanza.

Lacrime per Massimiliano a Uomini e Donne

Il giovanissimo tronista Massimiliano è uno dei nuovi protagonisti di Uomini e Donne, il popolare programma di Maria De Filippi. Dopo un’iniziale corteggiamento da parte di Costanza, la donna ha deciso di lasciar perdere a causa di una persona con cui pensava di aver chiuso: “Sono in confusione e adesso non me la sento a continuare” ha dichiarato.

Al suo posto si è seduta Eugenia, con la quale Massimiliano ha iniziato a scambiare messaggi e si è arrivati ad un’uscita in esterna. Qui, però, l’imprevisto: nel raccontare particolari della sua vita, Massimiliano ha avuto un momento di difficoltà e ha chiesto di potersi allontanare. Nella puntata in onda l’11 marzo, il 20enne ha affrontato il tema con Eugenia: “Mi ha un po’ provato, sono cose importanti. Hanno un loro peso. Io mi sto mettendo a nudo, e raccontare un po’ tutto… È difficile” ha detto Massimiliano in lacrime a Uomini e Donne.

Massimiliano e Eugenia: c’è feeling

Il momento di commozione di Massimiliano è rotto da Eugenia, che confessa che dopo l’esterna non ha resistito all’impulso di scrivergli, benché non potesse farlo. “Mi è dispiaciuto tanto” dice lei. Ma Massimiliano rispedisce tutto al mittente: “Dovresti essere abbastanza fiera: piangere davanti a una persona… Se ti ho mostrato una fragilità, una debolezza è tanto, devi essere contenta“.

Massimiliano poi ha chiarito come “è la prima volta che mi sento piccolo davanti a una persona“. E di Eugenia dice: “È tanta come ragazza. Posso essere abbastanza per lei?”.

Dal canto suo, la giovane ha promesso che cercherà di mettersi a nudo anche lei, ma con delle “regole”, ironizza il 20enne: “Una volta piango io, una volta piangi tu” dice lui, ed Eugenia ribatte “Una volta ridiamo anche magari“.

Guarda il video

Uomini e Donne, la storia di Massimiliano

Il giovane Massimiliano sta conquistando spazio e l’attenzione degli spettatori con la sua storia, corta di anni ma già carica di situazioni difficili. Nato ad Aprilia nel 2000, fino ai 13 anni ha vissuto “la vita dei sogni”, poi l’abbandono del padre ha portato la famiglia in una situazione di difficoltà.

Massimiliano ha iniziato a lavorare a 16 anni, prima con lo zio muratore, poi come cameriere, barista, modello e altro per sbarcare il lunario.

“Da avere il frigo che strabordava di roba, non me ne vergogno assolutamente, siamo andati alla Caritas per farci una spesa e mangiare” ha raccontato. Per questo è così attaccato alla madre e alla sorella, per questo si è emozionato quando le cose sulla sua vita sono uscite allo scoperto. Dall’altra parte, però, sembra aver trovato una persona matura e in grado di saper prendere nel modo giusto queste espressioni di fragilità.

Approfondisci