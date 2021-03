Sembrava che il “peggio” fosse passato dopo la scelta in quel di Uomini e Donne eppure per Sophie Codegoni e Matteo Ranieri è ancora tempo di prove e di ostacoli. Dopo corteggiamenti e scontri alternati nel corso del trono della Codegoni, tra le più piccole troniste nella storia di Uomini e Donne, ora la coppia che si è scelta nello studio di Maria De Filippi deve fare i conti con una distanza forzata.

Sophie Codegoni e i primi problemi con Matteo Ranieri fuori da Uomini e Donne

“Sono felice quando siamo insieme, ma quando è lontano da me i manca e nascono le prime discussioni“, sono state le parole di Sophie Codegoni, la tronista che ha lasciato il posto a Samantha Curcio in quel di Uomini e Donne dopo aver scelto Matteo Ranieri, il corteggiatore con cui ha deciso di proseguire la conoscenza fuori dallo studio di Maria De Filippi.

Intervistata da Nuovo Tv, la Codegoni confessa però di patire la distanza forzata che la separano dal fidanzato Matteo Ranieri che non risiede nella sua stessa regione.

Storia d’amore a prova di distanza: le discussioni

Matteo Ranieri infatti vive a Genova mentre la Codegoni è in procinto di trasferirsi da Varese, dove risiede ora, a Milano. La convivenza sembra essere ancora lontana e per il momento la loro storia deve fare i conti con una distanza che talvolta è un impiccio se non un vero e proprio ostacolo, causa di numerose incomprensioni e talvolta di discussioni.

In confronto sembrava una passeggiata poter condividere ogni momento in quel di Uomini e Donne, occasione venuta meno ora che i due si trovano separati da centinaia di km e da regole anti-contagio che non consentono di spostarsi tra regioni con tutta questa facilità.

Matteo Ranieri e Sophie Codegoni durante la scelta a Uomini e Donne. Fonte: Instagram

D’altronde proprio il problema della distanza aveva imperversato il loro rapporto fin da subito e proprio la Codegoni, chiamata a raccontare a Uomini e Donne cos’era successo nei primi giorni dopo la sua scelta tra lei e Matteo, non si era fatta remore a confessare: “Gli dico sempre di avvicinarsi a me“.