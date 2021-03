Matrimonio finito per Guendalina Tavassi, che ai social affida un lungo sfogo in cui rivela la rottura con il marito, Umberto D’Aponte: “Siamo separati in casa da mesi“. La notizia si abbatte sulle cronache rosa intorno all’ex gieffina dopo il ritratto di coppia felice condiviso da entrambi nel giorno di San Valentino, il 14 febbraio scorso. Lui, però, si dice pronto a “cambiare” e chiederle scusa, determinato a riconquistarla.

Guendalina Tavassi, matrimonio al capolinea: “Separati in casa da mesi“

Dopo 6 anni di amore, le nozze di Guendalina Tavassi e Umberto D’Aponte sarebbero naufragate. La rottura tra l’ex gieffina e il marito è confermata da un lungo messaggio della diretta interessata via Instagram, in cui esordisce con la richiesta di tatto davanti alla sua situazione.

“Vorrei solo serenità per la mia famiglia – ha scritto tra le sue Instagram Stories –, Umberto è il padre dei miei figli, la persona più importante della nostra vita, ci vogliamo un bene smisurato e viviamo in armonia per il bene dei nostri bambini“.

L’influencer ha poi precisato come stanno le cose: “Siamo separati in casa da mesi, e che questo fatto sia rimasto privato finora è la prova del raggiunto equilibrio familiare..

.”. Tra loro non c’è alcun attrito, ha sottolineato la Tavassi nel suo sfogo, aggiungendo un accento sul reciproco affetto e rispetto.

Ma sarebbero in tanti, secondo le voci che si rincorrono sul naufragio del matrimonio, a interrogarsi sul motivo della rottura e sul perché, appena un mese fa, i due abbiano postato una foto che li vede, abbracciati e sorridenti, festeggiare il loro San Valentino.

La dichiarazione del marito Umberto D’Aponte

La risposta all’ultima di quelle domande arriva dal marito di Guendalina Tavassi, pronto a ricucire il rapporto e determinato nel percorso alla riconquista della moglie.

“L’unica persona a cui devo chiedere scusa è mia moglie – ha dichiarato Umberto D’Aponte in un video su Instagram, rivolgendosi ai follower – per alcuni comportamenti sbagliati che ho avuto nei suoi confronti. Vi state facendo tanti castelli in aria, ‘Allora perché a San Valentino vi siete comportati così?’, perché io sono una persona innamoratissima di Guendalina, quindi faccio di tutto pur di riconquistarla“.

