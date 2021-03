Allarme sulla nave da crociera Msc Lirica: mentre si trovava ormeggiata a Corfù, nel porto di Kèrkira, la Lirica ha visto svilupparsi a bordo un violento incendio, che pare essersi sviluppato lungo la parte centrale della nave. La nave appartiene alla compagnia Msc Crociere.

Non sono al momento note le cause dell’incendio, né se ci siano feriti: dalle prime indiscrezioni, a bordo della nave pareva esserci solo un membro dell’equipaggio: fortunatamente la Lirica non sarebbe stata né in fase di partenza né in arrivo, in quanto sarebbe ormeggiata nel porto di Corfù dal 30 gennaio scorso.

Incendio su nave da crociera: le immagini

Un video, pubblicato da Notizie.it, mostra la nave e la spessa colonna di fumo che si solleva dal centro di essa, all’altezza delle scialuppe: ora si indaga per comprendere come si sia potuto sviluppare un incendio su una nave da crociera di fatto priva di equipaggio o passeggeri da settimane.

I soccorsi sono stati immediati: sul posto sono arrivati moltissimi vigili del fuoco, che si sono subito prodigati a spegnere il violento rogo. Sul posto sono anche giunti una nave militare della marina greca ed un rimorchiatore.

Le immagini che stanno circolando su Twitter del rogo

Msc Lirica: tutto sull’imponente nave da crociera

La Msc Lirica è una nave da crociera della compagnia mdc Crociere: è attiva e in mare dal 2003 ed è stata completamente rimessa a posto e rinnovata grazie a un lungo lavoro effettuato nel 2015.

In tutto, può ospitare 1560 passeggeri e 728 membri dell’equipaggio.

La Lirica ha 13 ponti e più di 600 cabine, nonché 132 suite con balcone privato. A bordo, i passeggeri possono trovare 4 ristorante, un teatro, varie aree benessere con servizi come Spa, parrucchieri, bagno turco, sauna e palestra, nonché moltissime opportunità per fare sport: dal minigolf ad un percorso di jogging a bordo.

(immagine in alto: da Twitter/ Capitanos de los 7 mares)