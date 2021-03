Il famoso ballerino e conduttore televisivo Stefano De Martino non ha mai negato di essere particolarmente legato alla sua terra e alla sua famiglia. Di fatto, tra le fan più fedeli che sostengono quotidianamente l’artista non poteva che rientrare anche la madre, Maria Rosaria Scassillo.

Stefano De Martino: le origini e i primi passi in tv

Originario di Torre Annunziata, Stefano De Martino muove i primi passi nel mondo della danza da piccolissimo, seguendo le orme del padre, anche lui un grande amante della danza. Dopo la parentesi formativa presso il Broadway Dance Center di New York, De Martino si iscrive, senza immaginare il successo che avrebbe raggiunto in breve tempo, al talent di Canale 5 Amici di Maria De Filippi.

È dal talent e dalla sua stretta amicizia con la De Filippi che ha inizio la grandissima ascesa di De Martino che non solo si affermerà nel mondo della danza ma si trasformerà in un uomo di spettacolo capace di trainare in solitaria un intero show televisivo.

Stefano De Martino e la mamma Maria Rosaria: un bellissimo e intimo rapporto

In quello che è stato il percorso artistico intrapreso dal giovane di Torre annunziata, la madre Maria Rosaria Scassillo, ha ricoperto un ruolo cruciale.

Invero, come sottolineato più volte dall’artista, questa lo avrebbe sostenuto e supportato anche nei momenti più bui, come solo una madre è in grado di fare.

Il legame che li unisce è spesso palesato dai post pubblicati dalla madre sul suo profilo Instagram. La Scassillo è infatti solita condividere scatti che la ritraggono insieme ai suoi due figli, Stefano e Adelaide, e al nipotino Santiago. Per quanto riguarda la sorella Adelaide, sulla scia del successo del fratello Stefano, anche lei è diventata un volto “noto” ai più, soprattutto nelle vesti di affermata influencer.

La lettera dei genitori

Era il 2019 quando i genitori di De Martino avevano deciso di lasciarsi andare alle emozioni scrivendo di proprio pugno una lunga e commovente lettera al figlio: “Ci tenevamo a dirti che io e tuo padre ti saremo sempre vicini e ti sosterremo sempre.

Sai quanto ti vogliamo bene e quanto siamo orgogliosi di te, sei un ragazzo speciale, sei sempre stato orgoglioso, onesto e perbene. Sai quanti sacrifici abbiamo fatto per aiutarti a realizzare i tuoi sogni, e oggi vederti così felice e sereno è una cosa che ci riempie il cuore di gioia”. La lettera era stata letta al ballerino in diretta televisiva in quel di Domenica In da Mara Venier.