Un’orribile tragedia si è consumata il 3 Marzo 2021 nell’isola del Borneo situata nella provincia indonesiana del Kalimantan orientale, dove un coccodrillo ha divorato un bambino di 8 anni davanti agli occhi increduli del padre. Gli abitanti della zona si sono subito mobilitati dopo che l’uomo ha lanciato l’allarme.

Coccodrillo divora bimbo di 8 anni: i fatti

Secondo una prima analisi dei fatti, il bimbo stava nuotando in un fiume con uno dei suoi fratelli, mentre erano entrambi controllati a distanza dal padre (agli abitanti è noto che quel corso d’acqua sia infestato dai coccodrilli, ma molte persone si recano comunque nel luogo per fare il bagno o raccogliere l’acqua per cucinare).

Ad un tratto il grosso rettile, lungo 6 metri, è emerso dall’acqua ed ha divorato il piccolo indifeso sotto gli occhi increduli del genitore.

La ricostruzione dei media

Secondo una ricostruzione dei media basata su quanto dichiarato da un funzionario dell’Agenzia indonesiana per la ricerca ed il soccorso, il padre, dopo aver assistito alla brutale e tragica scena, si è tuffato in acqua e si è scagliato contro l’animale nel disperato tentativo di salvare il proprio figlio. Il funzionario -ascoltato da fonti locali- ha spiegato che il genitore “ha inseguito il coccodrillo a mani nude, ma non è riuscito a fermarlo”.

L’animale, dopo essersi divincolato, è scappato. L’uomo tuttavia non si è dato per vinto ed ha lanciato subito un allarme per salvare il proprio figlio.

L’aiuto della gente del posto

Subito dopo l’allarme, la gente del posto si è mobilitata per aiutare il padre disperato. Dopo svariate ricerche il coccodrillo è stato catturato ed ucciso, ma per il bambino non c’è stato nulla da fare.

Un video pubblicato su youtube mostra alcune persone intente ad estrarre il corpo senza vita del bimbo dallo stomaco dell’animale, sotto lo sguardo attonito dei familiari in lacrime.