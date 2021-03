Gianni Morandi è stato ricoverato giovedì scorso a causa di un incidente domestico che gli ha procurato gravi ustioni. Il cantante si trova al momento Centro Grandi Ustionati dell’ospedale Bufalini di Cesena, dove assicurano che le sue condizioni non determinano alcun pericolo di vita. Gianni Morandi ha riscontrato gravi ustioni su mani e gambe, ma per il momento non sarebbe necessario intervenire chirurgicamente.

Gianni Morandi, le condizioni del cantante

Come informa nel bollettino il CGU di Cesena, Gianni Morandi ha trascorso tranquillamente la seconda notte in ospedale e il decorso è regolare.

Un’equipe medica lo monitora costantemente, e il cantante è sottoposto ai trattamenti medici specifici. Inoltre, assicurano i medici, non sarebbe al momento in programma alcun intervento chirurgico.

Le condizioni cliniche di Gianni Morandi sarebbero dunque stabili e il cantante non è in pericolo di vita, ma le ustioni a mani e gambe sono profonde e vanno quindi attentamente monitorate.

L’incidente domestico di Gianni Morandi

Il cantante bolognese avrebbe avuto un incidente mentre lavorava in campagna, che gli ha procurato ustioni di secondo e terzo grado su mani, braccia e gambe. Mentre bruciava delle sterpaglie, Gianni Morandi sarebbe scivolato sul fuoco accesso e poco dopo sarebbe stato soccorso dal 118.

Gianni Morandi è stato inizialmente portato all’ospedale Maggiore di Bologna, per poi essere trasferito al Centro grandi ustionati di Cesena. Proprio l’11 marzo, il cantante avrebbe pubblicato una foto su Facebook mentre si mostrava intento alla manutenzione di alcuni terreni.

Il post su Instagram di Gianni Morandi

Gli auguri di pronta guarigione

Sono tantissimi i colleghi e amici del cantante ad aver espresso la loro vicinanza e gli auguri di pronta guarigione. “Gianni rimettiti presto“, commenta su Instagram il cantante Nek, seguito da Mara Venier che manda un grande abbraccio.

Anche i fan di Gianni Morandi, che su Facebook conta 3 milioni di follower, si sono uniti per supportarlo con messaggi di grande stima. “Auguri di pronta guarigione sperando che il tuo buonumore e ottimismo di sempre ti aiutino a superare il dolore delle ustioni“, scrivono i fan nei commenti, “Guarisciti e suonerai al piu presto tua chitarra con le tue belle mani“.

Approfondisci:

C’è posta per te, Gianni Morandi è il regalo di Cristina al padre

Laura Efrikian e il divorzio da Gianni Morandi: “In Rai non mi volevano più”