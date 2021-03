L’Isola dei famosi sta scaldando i motori. La nuova edizione è pronta al debutto, previsto per lunedì sera su Canale 5 e anche la padrona di casa Ilary Blasi non sta più nella pelle. La conduttrice, ospite oggi a Verissimo dall’amica e collega Silvia Toffanin, si dice felice ed emozionata per questa nuova avventura. “Ho voglia di iniziare questa nuova esperienza“, commenta raggiante.

L’isola dei famosi: tutto pronto per il debutto

Ilary Blasi è al settimo cielo per il debutto della nuova edizione de L’Isola dei famosi, la prima che la vede alla conduzione. Il cast è al completo, i naufraghi sono pronti a questa nuova esperienza in Honduras e tutto, dunque, sembra pronto.

Ad affiancare Ilari Blasy in veste di opinionisti ufficiali ci sono le confermatissime Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini, oltre ad una new entry d’eccezione: Tommaso Zorzi. Reduce dalla vittoria al Grande Fratello Vip, il giovane influencer sarà impegnato a commentare e giudicare le dinamiche di gioco e i comportamenti dei naufraghi con la vena ironica e la lingua tagliente che da sempre lo contraddistingue.

La sua partecipazione all’interno del cast, tuttavia, è stata confermata solo ieri dai canali ufficiali del reality.

Ilary Blasi e la produzione, infatti, hanno dovuto correre ai ripari in seguito alla positività al Covid di Elettra Lamborghini, che dunque non potrà essere presente in studio per la puntata d’esordio. Incerta la data del suo rientro.

“Sono molto carica“

A Verissimo Ilary Blasi si dice pronta per il suo ritorno in televisione, dalla quale manca da ormai troppo tempo. La conduttrice, a due giorni dall’inizio de L’isola dei famosi, spiega: “Sto bene, mi sento un po’ arrugginita ma pian piano riprenderò confidenza. Sono molto carica, ho voglia di iniziare questa nuova esperienza. Non ci penso ancora, siamo a sabato, ci penso poco prima di iniziare, quando ti prendono quei 20 minuti di ansietta prima di iniziare“.

Una clip, successivamente, ripercorre i momenti migliori vissuti assieme alla famiglia. Una famiglia dalla quale ha ricevuto affetto ed amore, a cominciare dai genitori. Spesso risulta difficile dire ‘ti voglio bene’ alla propria mamma e al proprio papà, spesso per coloro che più di tutti fanno fatica ad esprimere i propri sentimenti. Ilary Blasi infatti rivela: “Spesso diamo tutto per scontato, ma in realtà io me ne vergogno. Però bisognerebbe dire sempre ‘ti voglio bene’“.

Il messaggio della ‘Letterina’ Morena

Una sorpresa è destinata però a far commuovere la conduttrice. A dedicarle un messaggio speciale è Morena Salvino, grande amica nonché ex collega della Blasi ai tempi di Passaparola, quando entrambe rivestivano il ruolo di ‘Letterine’. Le dolci ed inattese parole portano la conduttrice alla commozione: “Con Morena sono 19 anni che ci conosciamo. Non fu amore a prima vista, anzi mi stava antipatica, poi ci siamo conosciute, in quel periodo vivevamo nello stesso paesino e veniva sempre a dormire da me. Abbiamo continuato a sentirci e frequentarci“.

Per Ilary Blasi, però, è anche tempo di bilanci: ad aprile, infatti, arriva il fatidico traguardo dei 40 anni.

“Quest’anno saranno 40 anni – spiega – Il bilancio chiude in positivo se mi guardo indietro: ho riempito la mia vita di quello che volevo e che mi aspettavo. Non posso che ritenermi soddisfatta e orgogliosa”.

L’augurio per i figli

A colmare la vita di Ilary Blasi ci sono sicuramente i figli Chanel, Isabel e Cristal, frutto dell’amore con Francesco Totti. La conduttrice rivela: “Se mi guardo indietro, avere un figlio di quasi 16 anni, dici: ‘Cavolo, ne è passato di tempo’. Ogni anno che passa, ti rendi conto che la vita e il tempo scorrono veloci e lo vivi attraverso di loro“.

Da cuore di mamma, si augura per i propri figli solo il meglio: “Ai tempi nostri, loro hanno tanto a disposizione, sono molto fortunati. Ma quello che dico sempre a loro è di essere indipendente. Perché l’indipendenza è libertà, e la libertà ti dà la possibilità di scegliere per te a prescindere da tutti e di essere curiosi“.

L’amore per Francesco Totti

Nel cuore di Ilary Blasi, però, c’è anche colui che riempie le sue giornate da 20 anni a questa parte: il suo Francesco Totti. “Non parlo mai di lui – ammette la conduttrice – ma se devo dire una cosa carina su di lui è che dopo 20 anni mi guarda ancora con gli stessi occhi delle prime volte. Non c’è un segreto, ma sicuro c’è una base dalla quale partire: l’amore, il bene e la voglia di stare insieme. Noi ci siamo sostenuti anche in momenti difficili, quindi il nostro rapporto è edificante. C’è una costruzione che è tuttora in corso, perché gli anni passano e una persona evolve, matura, non sempre ti ritrovi a viaggiare sulla stessa linea d’onda. Il dialogo credo sia fondamentale. Un rapporto che costruiamo di anno in anno “.

La coppia ha vissuto lo scorso ottobre un grave lutto, a causa della scomparsa del padre del calciatore per via del Covid. Un dolore che li ha uniti ancora di più, ma che ancora oggi è complicato da metabolizzare: “Il Covid purtroppo questo fa e continua a fare. Io credo che uno non è mai pronto alla morte di un genitore, non c’è un modo, ma sicuramente il modo con cui è successo è stato crudele e violento. Non hai neanche il tempo di realizzare, non te ne fai una ragione“.

L’isola sarà “una compagnia anche per il pubblico“

Ora però è tempo di pensare a L’isola dei famosi e alla nuova avventura che la attende: “I naufraghi sono partiti, sono lì già da parecchi giorni. Anche l’inviato Massimiliano Rosolino. Lui è una persona carina, c’è stata subito sintonia e feeling: cerchiamo di fidarci l’uno dell’altra. Poi in studio avremo Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini, che però non sarà con noi nelle prime puntate perché ha contratto il Covid. Elettra guarisci in fretta che ti aspettiamo“. Della nuova edizione offre già qualche anticipazione: “Quindi siamo tutti carichi. Sono 16 naufraghi, 8 uomini e 8 donne. Saranno divisi in due gruppi, è un esperimento, vivranno da separati in casa e si potranno spiare con gli stessi agi: non faremo sconti a nessuno“.

L’occasione sarà un modo per evadere con la mente in questo difficile periodo, e per passare qualche ora di leggerezza e spensieratezza, come afferma la stessa conduttrice: “Penso che il pubblico abbia voglia di viaggiare, non si può fare ma almeno si viaggia con la testa. Il sole, il mare, la spiaggia… avere un appuntamento fisso due volte a settimana è una compagnia anche per il pubblico. In questo anno che sono stata a casa, ho capito che avere 2/3 appuntamenti fissi ti scandisce la settimana“.

